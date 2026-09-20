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20 settembre 2026
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Perugia, stazione mobile dei carabinieri in piazza IV Novembre

Scopri il nuovo presidio dei Carabinieri a Perugia per sicurezza e prevenzione dai reati in centro storico, rafforzando il contatto con i cittadini.

Perugia, stazione mobile dei carabinieri in piazza IV Novembre

Maggiori controlli dei carabinieri della Compagnia di Perugia: dallo scorso fine settimana è infatti in corso un rafforzamento dei servizi sul territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito del dispositivo, è stata inoltre impiegata una Stazione Mobile dei Carabinieri nel centro storico di Perugia, con particolare attenzione a piazza IV Novembre, individuata quale punto di presidio e riferimento per la cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio e si affianca alla quotidiana attività svolta dalle pattuglie dell’Arma, con l’obiettivo di assicurare una presenza più capillare nelle aree maggiormente frequentate della città.

Il dispositivo prevede l’impiego di pattuglie in auto e a piedi, con particolare attenzione alle fasce orarie caratterizzate dal maggiore afflusso di persone e alle zone del centro storico maggiormente interessate dalla presenza di cittadini e visitatori.

La presenza della Stazione Mobile consente inoltre di assicurare un punto di prossimità dell’Arma nel cuore della città, favorendo il contatto diretto con la popolazione e la tempestiva raccolta di eventuali segnalazioni.

Tag

Perugia

Parole chiave

Perugia Carabinieri stazione mobile sicurezza centro storico piazza IV Novembre controllo territorio pattuglie

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