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18 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

Pronti a rubare, fermati: 2 avevano pure documenti falsi

Auto a noleggio con 4 persone fermata all'alba a Bevagna dai carabinieri di Foligno. Nel bagagliaio strumenti solitamente usati per rubare. 3 denunce

Pronti a rubare, fermati: 2 avevano pure documenti falsi

Erano probabilmente pronti a commettere furti i 4 occupanti di un’auto fermata all’alba dai carabinieri nella zona di Bevagna. Nel bagagliaio c’erano infatti diversi attrezzi utilizzati solitamente per lo scasso di abitazioni e attività commerciali. Alla fine dei controlli, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Foligno hanno provveduto a denunciare 3 di loro per differenti motivi.

L'intervento dei militari dell’Arma si colloca nell'ambito dei quotidiani e mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione dei reati di natura predatoria nelle fasce orarie a maggior rischio. E infatti intorno alle 5.30 del mattino l'attenzione della pattuglia è stata attirata da un'auto a noleggio con targa straniera con quattro occupanti a bordo.

Nel bagagliaio arnesi usati solitamente per rubare

Fermata per una verifica di routine, durante l'ispezione del veicolo i militari hanno rinvenuto nel bagagliaio diversi arnesi atti allo scasso tra cui cesoie, pinze, cacciaviti di grandi dimensioni e martelli; materiale che è stato attribuito alla disponibilità di uno dei fermati, un uomo di 34 anni. Per lui è quindi scattata una denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli.

In due avevano documenti falsi

I successivi approfondimenti sulle generalità dei presenti hanno consentito di accertare anche che altri due passeggeri, rispettivamente di 39 e 35 anni, erano in possesso di documenti d'identità risultati contraffatti ad un primo esame visivo e strumentale. In questo caso, per entrambi è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Spoleto per uso di atti falsi e possesso di documenti di identificazione contraffatti.

Denunciati alla Procura di Spoleto

L'intera attrezzatura da scasso e i documenti falsificati sono stati sottoposti a sequestro penale per i successivi accertamenti tecnici. I tre soggetti, tutti privi di fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Spoleto. Nessun provvedimento penale, invece, per un quarto occupante del veicolo.

L'operazione testimonia la costante ed elevata attenzione operativa che l'Arma dei Carabinieri dedica al pattugliamento continuo delle vie di comunicazione, al fine di intercettare tempestivamente condotte illecite e prevenire la commissione di furti in abitazione ed esercizi commerciali.

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Foligno Spoleto

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Foligno Carabinieri documenti falsi attrezzi da scasso denuncia spoleto bevagna

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