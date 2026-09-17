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17 settembre 2026
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Aggredisce la compagna che chiama i carabinieri, arrestato

Arrestato 55enne nella zona del Trasimeno per maltrattamenti alla compagna. Intervento tempestivo dei Carabinieri dopo richiesta d'aiuto al 112.

Aggredisce la compagna che chiama i carabinieri, arrestato

Si trova da martedì nel carcere di Perugia un uomo di 55 anni, residente nella zona del Trasimeno, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della sua compagna. I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,  emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti dell’uomo.

Il provvedimento, trae origine da un intervento effettuato nello scorso fine settimana, a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna, pervenuta al numero unico di emergenza 112 e gestita dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve. La vittima ha riferito ai militari di essere stata aggredita dal compagno, temendo per la propria incolumità. I militari sono quindi intervenuti sul posto e la donna è stata trasportata in pronto soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni con una prognosi di 30 giorni.

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di raccogliere elementi indiziari relativi a pregresse condotte di maltrattamento denunciate dalla donna, prontamente riferiti al Pubblico Ministero di turno nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in materia di violenza domestica e di genere.

All'esito della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, il gip ha dunque disposto la custodia cautelare in carcere. Nel pomeriggio di martedì l'indagato è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Perugia. Contestualmente sono state attivate le misure di protezione previste per la persona offesa.

Tag

Castiglione del Lago Trasimeno

Parole chiave

arresto violenza domestica Perugia Carabinieri maltrattamenti città della pieve castiglione del lago

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