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18 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Cocaina in auto e negli indumenti, arrestato 25enne

Scoperti 21 grammi di droga a Umbertide, sequestrati anche 1.185 euro. Giovane rilasciato in attesa del patteggiamento

Cocaina in auto e negli indumenti, arrestato 25enne

Un 25enne è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata lungo la Strada Provinciale Tiberina 3 bis, nel Comune di Umbertide, durante un consueto servizio di perlustrazione e controllo del territorio.

A tradire il giovane è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto mostrato al momento dell'alt intimato dai militari. Un comportamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e sul veicolo.

All'interno dell'auto e negli indumenti del giovane sono stati rinvenuti 9 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 21 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato la somma in contanti di 1.185 euro, ritenuta probabile provento dell'attività illecita.

Dichiarato in stato di arresto, il 25enne è stato condotto dinanzi al Tribunale di Perugia per il giudizio con rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato la misura precautelare disposta dall'Arma. Il giovane è stato però rimesso in libertà in attesa dell'udienza per il patteggiamento della pena, richiesta dalla difesa, che si terrà nei prossimi giorni.

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Alto Tevere Umbertide

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arrestato cocaina umbertide droga spaccio

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