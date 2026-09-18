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18 settembre 2026
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4 coltelli a serramanico e un disturbatore di frequenze in auto, 3 denunciati

Scoperti 4 coltelli e un jammer in un'auto a Orvieto. Tre stranieri denunciati per possesso ingiustificato durante un controllo di routine dei Carabinieri

4 coltelli a serramanico e un disturbatore di frequenze in auto, 3 denunciati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Orvieto hanno deferito in stato di libertà tre stranieri, regolari, ritenuti responsabili dei reati di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì scorso, nel corso dei servizi di controllo del territorio, durante un posto di controllo in via Angelo Costanzi i militari hanno fermato un’auto, poi risultata a noleggio, con a bordo tre persone. Nel corso delle verifiche, l’atteggiamento nervoso e insofferente dei tre, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona, ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, procedendo alla perquisizione personale e veicolare.

L’attività ha consentito di rinvenire quattro coltelli a serramanico, occultati in diversi punti dell’abitacolo del mezzo e tra gli effetti personali degli occupanti nonché un dispositivo elettronico “jammer”, apparentemente simile ad una comune power bank, idoneo a disturbare le frequenze radio e potenzialmente utilizzabile per interferire con il funzionamento di telecomandi, sistemi di chiusura centralizzata e dispositivi keyless dei veicoli.

Le armi bianche ed il dispositivo elettronico sono stati sottoposti a sequestro mentre per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per le ipotesi di reato contestate. Il procedimento penale è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

 

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Orvieto

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Coltelli a serramanico Jammer Carabinieri Orvieto Denuncia stranieri Sicurezza Umbria

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