La procura della Repubblica di Terni ha aperto un fascicolo per tentata truffa e omicidio preterintenzionale dopo il decesso di un uomo di 89 anni, trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre nella sua casa di via Paganini. Le indagini, condotte dal personale della questura di Terni, sono scattate subito dopo la segnalazione dei familiari.

Il fatto a Terni

Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio il badante che assisteva l’anziano h24, un uomo di origini sudamericane, ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere: a suo dire, per un presunto problema giudiziario il collaboratore domestico avrebbe dovuto presentarsi ai carabinieri di Orvieto per chiarimenti. L’uomo si è messo in viaggio e, una volta arrivato alla caserma della città della Rupe, ha scoperto che si trattava di una messinscena. Il timore emerso subito è che il badante fosse stato allontanato di proposito da dei truffatori per riuscire così a estorcere del denaro all’anziano, mettendo in atto una truffa.

La situazione è stata dunque immediatamente comunicata ai familiari dell’89enne, che una volta giunti nell’abitazione hanno trovato l’anziano senza vita dietro la porta d’ingresso. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La polizia di Stato ha eseguito accertamenti fino a tarda sera con personale della Volante, della Squadra Mobile e della Scientifica.

Le ipotesi investigative al vaglio

Al momento non sono emersi con evidenza segni di violenza sul corpo dell’uomo; sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Terni guidata da Antonio Laronga, a chiarire la dinamica del decesso. Non risultano ammanchi o materiali asportati dall’abitazione, elemento che resta comunque al centro di accertamenti.

Gli inquirenti valutano più scenari coerenti con il contesto di un tentativo di truffa consumato dopo l’allontanamento del badante. Che avrebbe appunto provocato il malore fatale nell’anziano.