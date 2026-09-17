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17 settembre 2026
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Arresto per spaccio a Foligno: droga nascosta in auto

Un ventiquattrenne arrestato a Foligno per spaccio. Cocaina e contanti trovati in un'auto a noleggio.

Arresto per spaccio a Foligno: droga nascosta in auto

Nelle prime ore della nottata del 16 settembre scorso, in località Sant'Eraclio di Foligno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un ventiquattrenne per l'ipotesi criminosa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un'autovettura a noleggio con a bordo il giovane, il cui atteggiamento ha convinto i militari a una perquisizione dell’auto che ha consentito di ritrovare 7 dosi di cocaina (per un peso complessivo di circa 4,5 grammi), ingegnosamente occultate all'interno di un calzino nascosto in un vano dell'abitacolo dell'autovettura, e 1.275 euroin contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati, e il giovane arrestato. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Spoleto che ha disposto nei confronti del giovane l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria competente per territorio.


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Foligno

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Foligno spaccio droga arresto giovane Carabinieri Tribunale Spoleto

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