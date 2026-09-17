Sono diventati i padroni incontrastati delle notti di Tuillo. Dalle ore serali fino alle prime luci del mattino, gruppi di cinghiali si muovono ormai abitualmente tra le strade e le piazzole della nuova area residenziale, alla ricerca di cibo.

I contenitori dell’umido e dell’indifferenziato sembrano essere diventati per loro una sorta di dispensa quotidiana, una ciotola per gatti. Ogni sera comincia l’abbuffata: i cinghiali rovesciano i rifiuti sui marciapiedi e sulla carreggiata, danneggiano i contenitori in plastica e mangiano senza fretta, spesso del tutto incuranti della presenza delle persone o delle auto in transito.

Branco “residenziale” di selvatici

Quella che fino a qualche tempo fa poteva essere considerata una presenza occasionale è ormai diventata una costante. Anche lungo la trafficata via Bramante, che delimita l’area residenziale, gli avvistamenti sono quotidiani. Un gruppo considerevole di questi selvatici sembra essersi stabilito in maniera permanente nella zona, con conseguenze che non riguardano soltanto il decoro urbano e i danni ai contenitori dei rifiuti, ma soprattutto la sicurezza.

Per i residenti anche una semplice passeggiata nelle prime ore del mattino, una corsa o l’uscita con il cane possono trasformarsi in un incontro ravvicinato con animali di notevoli dimensioni, alcuni dei quali possono avvicinarsi ai cento chilogrammi.

I rischi per chi guida e chi va a piedi

A preoccupare è soprattutto la situazione sulle strade. Durante la notte i cinghiali attraversano improvvisamente la carreggiata, rappresentando un pericolo concreto per automobilisti e, ancora di più, per motociclisti e scooteristi. Al rischio di una collisione diretta si aggiunge quello provocato dallo spavento, che può indurre chi guida a effettuare frenate o manovre improvvise nel tentativo di evitare l’animale.

Fortunatamente, al momento non si registrano incidenti gravi né aggressioni nei confronti delle persone. Ma tra gli abitanti cresce la preoccupazione. La presenza di animali selvatici di queste dimensioni, soprattutto in un quartiere residenziale frequentato anche da persone con bambini o cani al guinzaglio, viene ormai considerata un problema che non può essere sottovalutato.

Fino a qualche tempo fa incontrare un cinghiale poteva persino suscitare curiosità e dare al quartiere quel particolare carattere quasi “bucolico” legato alla vicinanza con le aree verdi. Oggi, però, il quadro è profondamente cambiato. La frequenza degli avvistamenti, il numero e le dimensioni degli animali, i rifiuti sparsi lungo le strade e soprattutto i rischi per la circolazione stanno trasformando quella presenza in un disagio quotidiano.

Da qui l’appello dei residenti alle autorità e agli enti competenti affinché venga individuata una soluzione. L’obiettivo non è soltanto quello di limitare i danni e ripristinare condizioni di maggiore decoro, ma soprattutto prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

Perché quello che oggi rappresenta un disagio continuo e un rischio ancora soltanto potenziale non debba trasformarsi, domani, in qualcosa di più serio.