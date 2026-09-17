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17 settembre 2026
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Sicurezza urbana, firmano 10 comuni. Previste telecamere in luoghi pubblici e sensibili

Scopri come 10 comuni umbri migliorano la sicurezza con nuove telecamere. Leggi di più sulla collaborazione tra enti locali e Ministero dell'Interno.

Sicurezza urbana, firmano 10 comuni. Previste telecamere in luoghi pubblici e sensibili

Con l’obiettivo di accedere ai finanziamenti dedicati, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, sono stati oggi approvati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e firmati dal Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, i Patti per la sicurezza urbana con i seguenti Comuni: Allerona, Amelia, Avigliano Umbro, Castel Viscardo, Ficulle, Giove, Lugnano in Teverina, Montegabbione, Orvieto e Porano.

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare gli strumenti a disposizione delle Forze di polizia e degli Enti locali per la prevenzione e il contrasto di fenomeni come la criminalità diffusa e predatoria nonché a promuovere il decoro urbano, prevedono l’installazione di telecamere di ultima generazione in luoghi pubblici e nelle aree individuate come maggiormente sensibili, con particolare attenzione alle principali vie di ingresso e di uscita dai territori comunali e ai relativi centri storici.

“La videosorveglianza, nel pieno rispetto della normativa vigente e della tutela della riservatezza, costituisce un valido supporto all’attività delle Forze di polizia e consente alle amministrazioni di intervenire con maggiore efficacia nelle aree maggiormente esposte a situazioni di rischio” – ha dichiarato il Prefetto – “L’obiettivo è proseguire lungo il percorso di collaborazione già avviato, mettendo in rete competenze, risorse e strumenti per garantire una sempre maggiore sicurezza e vivibilità dei territori comunali».

Le progettualità saranno ora trasmesse al Ministero dell’Interno, ove saranno valutate da apposita Commissione che provvederà, secondo i criteri previsti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2026, all'approvazione della graduatoria ai fini della eventuale successiva erogazione delle risorse.

                                                     

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Orvieto Terni

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sicurezza urbana telecamere Prefetto di Terni Patti per la sicurezza Ministero dell'Interno

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