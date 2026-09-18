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18 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Viola sorveglianza speciale per rubare, arrestata 46enne

La donna aveva l'obbligo tassativo di dimora nel Comune di Spoleto, arrestata a Foligno per furto e violazione della sorveglianza speciale

Viola sorveglianza speciale per rubare, arrestata 46enne

Sorpresa a rubare all'interno di una vettura in sosta e con un preciso divieto di allontanarsi dal territorio comunale di Spoleto. Per questo motivo, nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, gli agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna di 46 anni.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al 112 per un furto in corso all’interno di un veicolo parcheggiato. L’intervento tempestivo della Volante ha permesso di bloccare la 46enne sul fatto: la donna si era appena appropriata di alcuni capi d'abbigliamento e altri oggetti di poco valore presenti nell'abitacolo, materiale subito recuperato dai poliziotti e restituito al legittimo proprietario.

I successivi accertamenti sulla sua identità hanno rivelato un quadro penale complesso. Già nota alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici - tra cui furto aggravato, rapina, estorsione, ricettazione e spaccio -, la donna è risultata essere attualmente sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La misura cautelare prevedeva l'obbligo tassativo di dimora nel Comune di Spoleto, violato per trasferirsi a Foligno e mettere a segno il colpo.

Condotta negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza, la 46enne è stata dichiarata in stato di arresto per la palese inosservanza delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'indagata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

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Foligno

Parole chiave

furto arresto sorveglianza speciale Foligno Spoleto

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