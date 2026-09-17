Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali di Allerona hanno individuato una gabbia predisposta per la cattura di fauna selvatica, rinvenuta nei pressi di un ricovero destinato ad animali da cortile.

Il dispositivo, risultato idoneo alla cattura di animali selvatici, ha fatto scattare un’attività di polizia giudiziaria da parte dei militari, che attraverso accertamenti mirati sono riusciti a risalire al responsabile dell’utilizzo della trappola e a identificarlo.

L’impiego di gabbie-trappola e di altri congegni destinati alla cattura della fauna selvatica è vietato dalla normativa in materia di attività venatoria. L’uomo è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della Legge 157/1992, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio e vieta l’utilizzo di mezzi di cattura non consentiti.

La gabbia è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori adempimenti previsti. “L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo svolti dai Carabinieri Forestali a tutela della fauna selvatica e degli equilibri degli ecosistemi, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione dell’utilizzo di strumenti e modalità di cattura non consentiti dalla normativa.

I controlli rappresentano un importante strumento di contrasto alle forme di prelievo illegale della fauna selvatica e sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni che regolano l’attività venatoria e la tutela del patrimonio faunistico”, si legge in una nota.