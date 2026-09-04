Chiusure notturne in arrivo sulla strada statale 205 “Amerina” nei pressi di Baschi Scalo, in provincia di Terni. A partire da lunedì 7 settembre la statale sarà interdetta al traffico in entrambe le direzioni per cinque notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00, per consentire le operazioni di demolizione di una porzione di muro in cemento armato esistente. L’intervento rientra nel più ampio cantiere di miglioramento del tracciato, finanziato con 12,5 milioni di euro.

Dove e quando

Le chiusure interessano il tratto della SS205 all’altezza di Baschi Scalo. Durante le notti di lavorazione, il traffico in entrambe le direzioni sarà sospeso e deviato su viabilità alternativa, con indicazioni presenti in loco. La programmazione prevede lavorazioni notturne per limitare l’impatto su pendolari, mezzi commerciali e flussi turistici tra Orvieto, Amelia e l’asse Todi/E45.

Viabilità alternativa per auto e veicoli leggeri

Per autovetture e veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate sono previsti i seguenti percorsi:

Da nord verso Amelia o Todi/E45 Da Orvieto/A1 immettersi sulla SP46 all'incrocio per Lubriano (km 48,600), proseguire sulla SP98 e rientrare sulla SS205 in prossimità dell'incrocio “ Castiglione in Teverina ” (km 47,150).

Da Orvieto/A1 immettersi sulla all'incrocio per (km 48,600), proseguire sulla e rientrare sulla in prossimità dell'incrocio “ ” (km 47,150). Da Todi/E45 o Amelia verso Orvieto/A1 direzione nord Dalla SS205 deviare sulla SP98 all’incrocio per Castiglione in Teverina, quindi proseguire sulla SP46 e rientrare sulla SS205 all’incrocio “Lubriano”.

Percorsi per i mezzi pesanti

Per i veicoli con massa superiore a 7 tonnellate le alternative sono le seguenti:

Da nord verso Todi/E45 o Amelia Da Orvieto/A1 proseguire sulla A1 in direzione sud fino allo svincolo di Attigliano .

Da Orvieto/A1 proseguire sulla fino allo . Da Todi/E45 o Amelia verso Orvieto/A1 Utilizzare il casello di Attigliano oppure, da Baschi Scalo , percorrere la SP98 dall’incrocio per Castiglione in Teverina , proseguire fino a Lubriano e seguire le SP6 e SP12 fino a Orvieto .

Utilizzare il oppure, da , percorrere la dall’incrocio per , proseguire fino a e seguire le e fino a . Lunga percorrenza tra A1 ed E45 Possibile utilizzo dei caselli autostradali di Orte e Valdichiana in entrambe le direzioni.

Perché si interviene

L’intervento prevede il prolungamento di una galleria ferroviaria sulla linea lenta Firenze-Roma, la realizzazione di un nuovo muro di contenimento e di opere di sostegno. Il progetto consente l’allargamento della sede stradale e la rettifica di due curve della SS205, adeguando il tracciato a un contesto orografico complesso tra fiume e ferrovia.

Al termine dei lavori aumenteranno il raggio di curvatura e la visibilità, con un beneficio diretto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Sarà possibile il transito in contemporanea di più mezzi pesanti in direzioni opposte senza generare rallentamenti.

Impatto per il territorio e consigli utili

La SS205 è un asse di collegamento strategico per l’area orvietana e per i centri della Media Valle del Tevere. Le chiusure notturne mirano a ridurre i disagi nelle ore di punta, mentre il completamento dell’opera potenzierà la continuità dei collegamenti tra Orvieto/A1, Amelia e Todi/E45, con ricadute positive su logistica, turismo e pendolarismo.

Pianificare gli spostamenti Verificare in anticipo i tempi di percorrenza e seguire le indicazioni sul posto .

Verificare in anticipo i tempi di percorrenza e seguire le . Rispettare gli orari Le chiusure sono attive tra 21:00 e 6:00 per cinque notti a partire dal 7 settembre .

Le chiusure sono attive tra per cinque notti a partire dal . Preferire i percorsi consigliati Le deviazioni su SP46, SP98, SP6 e SP12 sono predisposte per veicoli leggeri, mentre i mezzi pesanti possono contare su Attigliano, Orte e Valdichiana.

Il cantiere risponde a un obiettivo concreto di sicurezza e modernizzazione della rete viaria umbra. Una gestione coordinata delle chiusure e l’uso delle alternative disponibili permetteranno di contenere l’impatto sulla comunità, accompagnando il territorio verso un’infrastruttura più efficiente e affidabile.