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4 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Violazioni su sicurezza in centro sportivo, chiusa piscina e sospese due attività

L'impianto si trova nel Comune di Citerna, i carabinieri del Nil hanno riscontrato "diffuse e serie inosservanze"

Violazioni su sicurezza in centro sportivo, chiusa piscina e sospese due attività

Nell’ambito di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e strutture per lo sport, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia hanno effettuato un'ispezione ad ampio raggio all'interno di un impianto situato nel Comune di Citerna.

Nel corso delle verifiche, militari e ispettori hanno riscontrato “diffuse e serie inosservanze” alla normativa di settore disciplinata dal Testo Unico sulla sicurezza. Nello specifico sono emerse la mancata adozione di misure minime per la prevenzione infortuni, l'assenza di documentazione sulla valutazione dei rischi (DVR), oltre a evidenti carenze strutturali legate alla gestione degli impianti e al piano d'emergenza.

A fronte della gravità del quadro emerso, i carabinieri del NIL hanno fatto scattare due distinti provvedimenti di sospensione dell'attività nei confronti delle società responsabili della gestione della struttura, disponendo la conseguente ed immediata chiusura della piscina per tutelare l'incolumità dei frequentatori e del personale impiegato.

Dall'Arma fanno sapere che i controlli da parte del Reparto Speciale proseguiranno con costante attenzione su tutto il territorio provinciale per verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e garantire gli standard di sicurezza per gli utenti degli impianti.

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

violazioni sicurezza centro sportivo chiusa piscina sospese attività citerna

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