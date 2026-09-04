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4 settembre 2026
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Terni, rissa con coltello a piazza della Pace. 4 denunciati

Nella lite uno dei quattro avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciando di colpire il più grande dei due fratelli

Terni, rissa con coltello a piazza della Pace. 4 denunciati

Una rissa dalle prime ricostruzioni, nata per futili motivi, è degenerata alle 22:00 del 2 settembre in Piazza della Pace a Terni.

Dalla Centrale Operativa è giunta, poco dopo mediante 112, la segnalazione di un cittadino per una violenta lite in corso. Giunti sul posto i militari sono riusciti ad interrompere la colluttazione e ad identificare quattro soggetti coinvolti di origine straniera, due dei quali fratelli, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Nel corso delle fasi più concitate della lite, da quanto ricostruito, uno dei quattro avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciando di colpire il più grande dei due fratelli. L'arma bianca è stata recuperata e sequestrata.

A seguito dello scontro, i coinvolti nella rissa hanno riportato lievi escoriazioni, medicate dal personale sanitario del 118 intervenuto. Dopo esser stati accompagnati in caserma con l’ausilio della G.d.F., per i quattro è scattata così la denuncia per rissa e, per uno di essi, anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Il procedimento penale è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

 

 

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Terni

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Terni rissa Piazza della Pace coltello arma bianca Carabinieri

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