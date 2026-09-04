E’ stata individuata nel comune di Umbertide l’auto di Annibale Andreoli, conosciuto da tutti con il soprannome di "Bibbe" o "Bibe". L'uomo si è allontanato ieri (3 settembre) dalla propria abitazione di San Venanzo (Terni) e da oltre 24 ore non dà più notizie di sé. Sono ore di profonda apprensione e di febbrili ricerche.
Il ritrovamento dell’auto
Poco prima delle ore 20:00 di venerdì 4 settembre è stata individuata l'auto dell'uomo, una Suzuki Jimny di colore nero incidentata, in località Racchiusole, nel comune di Umbertide. Il ritrovamento rappresenta un elemento decisivo per il proseguimento delle operazioni: individua infatti un ultimo punto di avvistamento certo (PUA) da cui riorganizzare e concentrare l'intero dispositivo di soccorso.
A seguito del ritrovamento, l'Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco si è immediatamente spostata nella nuova località per assumere la direzione delle operazioni direttamente sul posto. Le perlustrazioni si stanno focalizzando nell'area circostante il veicolo.
Le ricerche dunque continuano nella notte. Sono in arrivo sul posto: Nuclei Cinofili dei Vigili del Fuoco per il tracciamento della persona sul terreno, i Sistemi A Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR / Droni VVF), equipaggiati con termocamere e sensori a infrarossi per l'individuazione delle tracce termiche.
A partire dall'alba di sabato 5 settembre, le forze verranno implementate e verrà avviato un capillare rastrellamento del territorio nell'area delimitata attorno al punto di ritrovamento dell'auto. Al momento sono presenti i Vigili del Fuoco di Perugia con squadre di ricerca e con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), Volontari della Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e SASU, con il coordinamento della Prefettura di Perugia.
L’allarme della famiglia
A far scattare l'allarme è stata la famiglia, che ha fatto appello alla solidarietà e alla massima condivisione anche sui canali social. Andreoli soffre di una patologia che gli provoca vuoti di memoria e disorientamento. Alto circa 1,70-1,75 metri, porta occhiali da vista scuri con montatura quadrata, ha la barba con il pizzetto e una camminata caratteristica, spesso con le braccia incrociate dietro la schiena mentre si accarezza il mento.
La macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura di Perugia, si è attivata immediatamente: sul campo sono mobilitati carabinieri, Protezione Civile e numerosi volontari. Oltre alle squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, sono impegnati specialisti TAS, droni del nucleo SAPR e un elicottero del Reparto Volo di Arezzo, insieme a carabinieri e SASU.
Chiunque lo avvistasse, creda di averlo incrociato o disponga di informazioni utili, è invitato a contattare con la massima urgenza le forze dell'ordine chiamando il Numero Unico di Emergenza 112.
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