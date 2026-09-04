E’ stata individuata nel comune di Umbertide l’auto di Annibale Andreoli, conosciuto da tutti con il soprannome di "Bibbe" o "Bibe". L'uomo si è allontanato ieri (3 settembre) dalla propria abitazione di San Venanzo (Terni) e da oltre 24 ore non dà più notizie di sé. Sono ore di profonda apprensione e di febbrili ricerche.

Il ritrovamento dell’auto

​Poco prima delle ore 20:00 di venerdì 4 settembre è stata individuata l'auto dell'uomo, una Suzuki Jimny di colore nero incidentata, in località Racchiusole, nel comune di Umbertide. Il ritrovamento rappresenta un elemento decisivo per il proseguimento delle operazioni: individua infatti un ultimo punto di avvistamento certo (PUA) da cui riorganizzare e concentrare l'intero dispositivo di soccorso.

​A seguito del ritrovamento, l'Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco si è immediatamente spostata nella nuova località per assumere la direzione delle operazioni direttamente sul posto. Le perlustrazioni si stanno focalizzando nell'area circostante il veicolo.

​Le ricerche dunque continuano nella notte. Sono in arrivo sul posto: ​Nuclei Cinofili dei Vigili del Fuoco per il tracciamento della persona sul terreno, i ​Sistemi A Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR / Droni VVF), equipaggiati con termocamere e sensori a infrarossi per l'individuazione delle tracce termiche.

​A partire dall'alba di sabato 5 settembre, le forze verranno implementate e verrà avviato un capillare rastrellamento del territorio nell'area delimitata attorno al punto di ritrovamento dell'auto. Al momento sono presenti i Vigili del Fuoco di Perugia con squadre di ricerca e con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), Volontari della Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e SASU, con il coordinamento della Prefettura di Perugia.

L’allarme della famiglia

A far scattare l'allarme è stata la famiglia, che ha fatto appello alla solidarietà e alla massima condivisione anche sui canali social. Andreoli soffre di una patologia che gli provoca vuoti di memoria e disorientamento. Alto circa 1,70-1,75 metri, porta occhiali da vista scuri con montatura quadrata, ha la barba con il pizzetto e una camminata caratteristica, spesso con le braccia incrociate dietro la schiena mentre si accarezza il mento.

La macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura di Perugia, si è attivata immediatamente: sul campo sono mobilitati carabinieri, Protezione Civile e numerosi volontari. Oltre alle squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, sono impegnati specialisti TAS, droni del nucleo SAPR e un elicottero del Reparto Volo di Arezzo, insieme a carabinieri e SASU.

Chiunque lo avvistasse, creda di averlo incrociato o disponga di informazioni utili, è invitato a contattare con la massima urgenza le forze dell'ordine chiamando il Numero Unico di Emergenza 112.

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