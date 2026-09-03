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3 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Ztl e lavori, fino a luglio 2027 via San Florido, via Marconi e Corso aperti al transito dalle 6.30 alle 21

Ad un mese dall'attivazione dei varchi c'è già un primo importante cambiamento, dovuto al cantiere all'ex ospedale e al prolungamento dei lavori in via dei Casceri

Ztl e lavori, fino a luglio 2027 via San Florido, via Marconi e Corso aperti al transito dalle 6.30 alle 21

Dal prossimo 14 settembre al primo luglio 2027 cambierà la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato per via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele, che dalle ore 6.30 alle ore 21 saranno interamente aperte al transito da parte di tutti i veicoli a motore.

Con un’ordinanza dirigenziale pubblicata oggi (3 settembre), la Polizia Locale - ad un mese esatto dall’attivazione della fase sanzionatoria - ha stabilito di modificare temporaneamente gli orari di attivazione del sistema di controllo elettronico del varco numero 2 della ZTL nel centro storico di Città di Castello, quello in via San Florido all’incrocio con via della Pendinella, in direzione di via Marconi.

Per effetto del provvedimento, il tratto finale di via San Florido collegato a Corso Vittorio Emanuele non sarà più interdetto h24 ai veicoli non autorizzati, ma solo dalle ore 21 alle ore 6.30, in tutti i giorni della settimana. Conseguentemente, nella fascia oraria 6.30-21 il sistema di controllo elettronico del varco numero 2 non sarà attivo ai fini dell'accertamento automatico delle violazioni di accesso alla ZTL 2.

Il cambiamento è dovuto all’intensificazione dell’attività del cantiere aperto dalla Regione nell'ex ospedale in largo Giovanni Muzi, al prolungamento dei lavori di Umbra Acque in via dei Casceri (già oggetto di polemiche per aver di fatto chiuso l’unica via di fuga dalla Ztl) e al concomitante avvio di ulteriori interventi pubblici e privati che interessano la rete viaria del centro storico.

La Polizia Locale, infatti, ha valutato che il mantenimento dell'attuale attivazione h24 del varco numero 2 via San Florido-via della Pendinella in direzione via Marconi potrebbe determinare, nelle fasce orarie diurne, un aggravamento delle condizioni di circolazione, limitando ulteriormente le possibilità di distribuzione dei flussi e aumentando i disagi per gli utenti della strada.

L’ordinanza si propone, pertanto, di fronteggiare la particolare situazione della viabilità, garantendo una maggiore fluidificazione della circolazione veicolare, senza trascurare la tutela del centro storico. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio costante dell’applicazione della nuova regolamentazione per il controllo della ZTL con i varchi elettronici, nelle prossime settimane l’amministrazione comunale tornerà a confrontarsi con la Confcommercio per una ricognizione della situazione.

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Alto Tevere Città di Castello

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