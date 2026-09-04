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4 settembre 2026
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"Samu e Leo, voi siete molto più di questo dolore"

Nel campo sportivo di San Martino in Colle officiati i funerali di Samuele Morettini e Leonardo Bertini, i ragazzi morti nell'incidente di Sant'Enea

"Samu e Leo, voi siete molto più di questo dolore"

“Voi siete molto più di questo dolore…”. Pur con la voce rotta dalla commozione, gli amici di Samuele Morettini e Leonardo Bertini, i due giovanissimi morti nell’incidente di Sant’Enea, hanno trovato la forza e il coraggio di ricordare i loro compagni di una vita interrotta troppo presto, in quella maledetta notte sulla Marscianese.

“Vogliamo ricordarvi vivi” hanno detto rivolgendosi a Samu e Leo, per l’ultima volta insieme a loro, nella cerimonia funebre officiata nel campo sportivo di San Martino in Colle.

Tutti i giovani del paese, i compagni di scuola, i tanti amici. Quelli che li conoscevano dall’asilo, per i quali “sembrerà impossibile la storia senza di voi” e per quanti, più recentemente, hanno avuto modo di incrociare i loro sorrisi. Quella gioia, hanno detto rivolti ancora a Samu e Leo, quando “ascolteremo una canzone che vi assomiglia”.

Il sorriso di Samuele e Leonardo compare nella foto che li vede abbracciati insieme, stampata sulle magliette che tanti amici hanno voluto indossare per ricordarli. Con una scritta che racconta il loro legame: “Samuele e Leonardo. Due anime, un solo viaggio. Vivete per sempre nei nostri cuori”, firmato “I vostri amici”.

Quegli amici ai quali, insieme a tutti i ragazzi della comunità perugina, anche in questa occasione di dolore è stato rinnovato un appello: “Dio ci ha dato una vita, vogliamole bene”.

(a seguire servizio completo)

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Perugia

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Perugia incidente Sant'Enea San Martino in colle funerali Samuele e Leonardo Samuele Morettini Leonardo Bertini

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