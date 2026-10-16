UmbriaLibri, al via la 32° edizione tra Perugia e Terni

È stata inaugurata stamattina (16 ottobre), ai giardini Carducci di Perugia, la 32^ edizione di UmbriaLibri, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dalla Regione Umbria.

L’edizione 2026, intitolata “Il ramo d’oro”, è affidata per il secondo anno alla direzione artistica di Nicola Lagioia e spazia tra narrativa, saggistica, poesia, arte e fumetto, offrendo un ricco programma che indaga varie declinazioni della creatività e della narrazione umana.

Presente all'inaugurazione la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti: “Aver creduto e investito nella cultura come strumento di libertà, rinascita ed emancipazione per i nostri giovani – ha affermato la presidente – è diventata la vera cifra politica della nostra amministrazione. Lo dimostrano il grande sogno e la rinascita di UmbriaLibri, ma anche la nostra recente partecipazione da protagonisti al Salone del libro, dove abbiamo portato un messaggio straordinario di pace. Vedere così tanti giovani appassionati e volontari credere in questo progetto, unito al grande lavoro di squadra per unire le città di Perugia e Terni, ci conferma che stiamo costruendo una bellissima e concreta prospettiva per la nostra regione”.

Aprendo la mostra mercato dell’editoria umbra, con la quale ha preso il via la manifestazione, il vicepresidente della Regione Umbria e assessore alla Cultura Tommaso Bori, ha definito l’edizione 2026 “un’avventura entusiasmante. Dopo l’edizione zero dello scorso anno – ha affermato – questa è la vera edizione di esordio, già premiata da un riscontro enorme sul programma e dalla presenza di autori da tutta Italia e dal mondo. Abbiamo voluto valorizzare l’editoria umbra, dandole una nuova casa, una grande tensostruttura luminosa e trasparente. È un’edizione diffusa che coinvolge entrambi i capoluoghi. Grazie al nuovo Testo unico della cultura stiamo investendo moltissimo in questo settore: saremo anche l’unica regione ad avere uno spazio istituzionale al Lucca comics, dove porteremo i fumetti e i manga prodotti in Umbria”.

A delineare lo spirito della rassegna è intervenuto anche il direttore artistico Nicola Lagioia. “Quest'anno UmbriaLibri è al tempo stesso un laboratorio, una festa e un’occasione di approfondimento. Abbiamo strutturato il programma con la speranza che il pubblico si imbatta in libri e incontri che non sapeva di cercare, scoprendo qualcosa di inaspettato. Un festival itinerante e ricco, diviso tra le tappe di Perugia e quella di fine novembre a Terni, pensato con due programmi diversi per invitare tutti a esplorare l'eccezionale patrimonio e la lunga tradizione dell'editoria umbra”. Il festival proseguirà a Perugia fino a domenica 18 ottobre, per poi spostarsi a Terni dal 20 al 22 novembre.