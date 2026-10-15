Sarà nel segno dello Spirito di Assisi e della morte di Francesco di cui quest’anno si celebra l’ottocentenario la tredicesima edizione di Assisi Pax Mundi, la rassegna internazionale di musica sacra francescana in programma dal 15 e fino al 18 ottobre, organizzata dalla Famiglia Francescana di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e con la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi e Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco.

Ad anticipare la manifestazione è stato, domenica 11 ottobre nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco, “Se io ti bacio se tu mi baci cielo”: un progetto artistico che intreccia parola e musica in un omaggio alla figura del Santo di Assisi, concerto-cantata con musica di Roberto Fabbriciani e testo di Davide Rondoni, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta da Stefano Romani, e l’Ensemble Vocale Continuum, diretto da Luigi Azzolini, con la partecipazione del tenore Cristian Ricci, Roberto Fabbriciani al flauto solista e padre Peter Hrdy al violino solista.

Poi si parte questa sera alle ore 21, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, con il Coro Polifonico Francesco d'Assisi e il Coro Laudate et Benedicite, entrambi di Sassari. Domani appuntamento nella Cattedrale di San Rufino, alle ore 17, con l'Associazione Musicale G. Rossini di Sassari e la Corale Città di Trento e nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alle ore 21, con il Gruppo Corale della Bassa Bresciana di Pontevico e il Coro Matilde Salvador di Alghero. Sabato la rassegna proseguirà alle ore 11 nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva con il Canto delle Dame dalla Germania e la Corale Polifonica Mater Dei da Reggio Calabria, mentre alle ore 17 l'Abbazia di San Pietro ospiterà il Coro Parrocchiale S. Maria Goretti da Corinaldo e la Corale Nostra Signora di Bonaria da Cagliari. Alle ore 20.30, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, è previsto il concerto di chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali.

Domenica alle 10.30 la tradizionale celebrazione animata dai gruppi corali, seguita dall'esecuzione del Cantico delle Creature di Domenico Stella nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, dove alle 21 il Corale Madonna di San Giovanni di Ripatransone sarà protagonista di un concerto straordinario. La manifestazione si concluderà poi idealmente domenica 25 ottobre con uno special event, alle ore 21 nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco con un nuovo speciale event: il recital Piano – Musica da Camera, con Silvia Lama e Alessia Cecchetti al pianoforte, Laura Cannelli soprano e fra Peter Hrdy al baritono.