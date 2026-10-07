La storia, la tradizione e il patrimonio della Venerabile Confraternita di Santo Stefano di Assisi diventano protagonisti di un nuovo volume. Si terrà giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 10.30, nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, la presentazione del libro La Confraternita di Santo Stefano ad Assisi, realizzato dallo storico dell’arte Elvio Lunghi e dal fotografo e giornalista Andrea Cova, autore anche delle immagini. Un appuntamento dedicato alla riscoperta di una realtà profondamente legata alla storia e alla vita della città, attraverso un racconto che unisce ricerca storica e documentazione fotografica.

Alla presentazione interverranno Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Veronica Cavallucci, vicesindaca di Assisi, fra Marco Gaballo, cappellano della Confraternita, e Stefano Gregori, priore della Confraternita. L’iniziativa è organizzata dalla Venerabile Confraternita di Santo Stefano, con la collaborazione della Città di Assisi, e rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino una delle realtà associative e religiose che fanno parte del patrimonio storico e culturale della città.