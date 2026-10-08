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8 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Un docufilm nel ricordo di Virginia Berliocchi

Sabato 10 ottobre a Cerbara la proiezione di "Lei vive in noi"

Un docufilm nel ricordo di Virginia Berliocchi

La comunità di Cerbara e l'intero Alto Tevere si preparano a vivere una serata di profonda emozione, fede e condivisione. Sabato 10 ottobre, la Chiesa della Trasfigurazione di Cerbara ospiterà un appuntamento speciale, interamente dedicato alla memoria di Virginia Berliocchi, la giovane volontaria scomparsa nel giugno 2024 che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chiunque l'abbia conosciuta.

L'evento è aperto al pubblico e prenderà il via alle ore 20.30 con la recita del Rosario, un momento di preghiera che assume un valore ancora più intenso e simbolico poiché la chiesa di Cerbara ha il privilegio di ospitare per l'intera settimana l'amata effige della Madonna del Transito di Canoscio, offrendo a tutti i fedeli un'occasione di raccoglimento spirituale.

A seguire, alle ore 21, si terrà la prima proiezione ufficiale del docufilm "Lei vive in noi", un'opera realizzata dalla nota regista e autrice Elena Giogli, affiancata dal regista e direttore della fotografia Cristian Doti e dalla montatrice Francesca Lombezzi.

Virginia Berliocchi, considerata a tutti gli effetti l'anima luminosa della comunità di Cerbara, con una dedizione instancabile ed un entusiasmo contagioso, ha ideato e gestito la bella realtà dell'oratorio PerDiQua, trasformandolo in un punto di riferimento fondamentale per i giovani, i bambini e le famiglie.

Virginia era anche un pilastro fondamentale di numerose associazioni dell’ Alto Tevere, tra cui ‘Hakuna Matata’, ‘Casa Verde’ (oggi ribattezzata ‘Casa Virgy’ in suo onore), ‘Noi di Userna’ e molte altre realtà. Il docufilm vede la partecipazione di molte persone che hanno conosciuto Virginia e collaborato con lei nel corso della sua vita ed è stato pensato per custodire e tramandare la sua straordinaria eredità umana e spirituale.

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

cerbara virginia berliocchi docufilm

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