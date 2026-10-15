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15 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Guida senza patente ma con eroina e hashish, arrestato 28enne

Inutile il tentativo di passare inosservato in via Gramsci, a Corciano | In casa sequestrati anche bilancino e materiale per lo spaccio, scatta l'obbligo di dimora

Guida senza patente ma con eroina e hashish, arrestato 28enne

Un controllo di routine lungo le strade del territorio si è trasformato in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto un 28enne, sorpreso in auto con dosi di eroina, hashish e centinaia di euro in contanti.

E’ successo in via Gramsci, a Corciano, dove i militari hanno intimato l'alt alla vettura condotta dal giovane. Fin dai primi accertamenti è emerso un quadro irregolare: il 28enne era infatti sprovvisto della patente di guida, in quanto già revocata in precedenza.

L'atteggiamento del conducente ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche attraverso una perquisizione. Nel corso dell'ispezione sono state rinvenute quattro dosi di eroina (per un peso complessivo di 1,6 grammi), 18 grammi di hashish e la somma contante di 705 euro, ritenuta probabile provento dell'attività illecita.

I controlli si sono quindi estesi all'abitazione del 28enne, dove sono stati trovati un bilancino di precisione e diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto (compresa la droga) è stato posto sotto sequestro.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Perugia, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del giudizio direttissimo. A seguito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Corciano.

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Corciano Perugia

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patente eroina hashish arrestato corciano

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