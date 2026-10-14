Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
14 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Assisi unita per suor Anna Maria: appello alla Madre Superiora per evitare il trasferimento

Scopri come 600 parrocchiani di Assisi chiedono la permanenza di suor Anna Maria, pilastro della comunità, con una lettera toccante.

Assisi unita per suor Anna Maria: appello alla Madre Superiora per evitare il trasferimento

Una comunità intera chiede di far rimanere in città suor Anna Maria, dell’ordine delle Immacolatine: da tredici anni la suora vive ad Assisi, ma ora dovrebbe trasferirsi e ben 600 parrocchiani hanno firmato la lettera che chiede alla Madre Superiora di “valutare la possibilità di riconsiderare la permanenza di suor Anna Maria nella nostra parrocchia affinché possa continuare la preziosa missione intrapresa”.

Nella lettera i parrocchiani spiegano che “In questi anni le Suore sono diventate un pilastro fondamentale e un punto di riferimento per tutti noi, soprattutto nel particolare momento della perdita del parroco don Cesare Provenzi e del successivo insediamento di don Alessandro Picchiarelli”. E se la gratitudine è rivolta a tutto l’ordine e a tutte le suore, è in particolare “suor Anna Maria che - con il suo spirito di servizio, l’empatia, la spontaneità, la profonda umanità e umiltà - si è integrata nella nostra realtà assisana, non certamente facile, dimostrando doti di ascolto e accoglienza”, partecipando ai vari momenti della vita sia religiosa che laica. “Suor Anna Maria - si legge nella lettera - partecipa attivamente alla vita sociale della parrocchia di San Rufino, offrendo un contributo concreto e costante nel servizio liturgico e pastorale, nel supporto organizzativo, nell’ascolto e assistenza alle persone più fragili. La sua capacità di tessere relazioni autentiche ha riavvicinato molte persone alla comunità parrocchiale”. Un patrimonio che ora potrebbe essere disperso, e per questo i firmatari, pur “pienamente consapevoli e rispettosi delle dinamiche, delle necessità e delle regole di obbedienza”, chiedono di ripensare il trasferimento.

Tag

Assisi

Parole chiave

Assisi suor Anna Maria parrocchiani comunità religiosa ordine delle Immacolatine

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus