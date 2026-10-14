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14 ottobre 2026
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In auto con 11 involucri di cocaina: arrestato 19enne

19enne arrestato a Collepepe con 11 involucri di cocaina e 470 euro. I dettagli dell'operazione dei militari

In auto con 11 involucri di cocaina: arrestato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Collepepe, nel territorio comunale di Collazzone, dopo essere stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina suddivisi in 11 involucri. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 470 euro in contanti.

Il giovane era alla guida di un’auto a noleggio quando è stato fermato dai carabinieri nei pressi dello svincolo della frazione. Il suo atteggiamento agitato ha spinto i militari ad approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del veicolo e a quella personale.

La cocaina è stata trovata all’interno dell’automobile, mentre il denaro era custodito in una tasca del giubbotto del ragazzo. Sia la sostanza stupefacente sia i contanti sono stati sequestrati.

Il diciannovenne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura di Spoleto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Perugia in attesa dell’udienza di convalida.

Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane il divieto di dimora in Umbria.


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