Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Collepepe, nel territorio comunale di Collazzone, dopo essere stato trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina suddivisi in 11 involucri. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 470 euro in contanti.

Il giovane era alla guida di un’auto a noleggio quando è stato fermato dai carabinieri nei pressi dello svincolo della frazione. Il suo atteggiamento agitato ha spinto i militari ad approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del veicolo e a quella personale.

La cocaina è stata trovata all’interno dell’automobile, mentre il denaro era custodito in una tasca del giubbotto del ragazzo. Sia la sostanza stupefacente sia i contanti sono stati sequestrati.

Il diciannovenne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura di Spoleto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Perugia in attesa dell’udienza di convalida.

Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane il divieto di dimora in Umbria.



