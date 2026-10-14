Due giovani stranieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nella serata del 13 ottobre dalla Squadra Mobile della Questura di Terni, su delega della Procura della Repubblica. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Terni, riguarda le indagini su una serie di violente aggressioni avvenute tra il 10 e l’11 ottobre in città.Per entrambi l’accusa è di tentato omicidio premeditato e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma e dai futili motivi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nella serata di sabato 10 ottobre i due giovani avrebbero aggredito una ragazza all’interno di un esercizio di ristorazione situato in piazza Europa, colpendola con un pugno al volto. Dopo essere stati allontanati dal gestore del locale, sarebbero tornati con l’intenzione di aggredire anche lui. Durante il secondo episodio, avrebbero ferito con un coltello due clienti intervenuti per difendere il titolare.

La violenza è continuata domenica 11 ottobre, quando, in via dell’Annunziata, i due avrebbero teso un agguato al gestore del locale, colpito ripetutamente con un coltello al lato sinistro del torace, al fianco e alla scapola. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Terni, è stato successivamente dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni e condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire la sequenza degli episodi e di individuare i due presunti responsabili, ora in carcere anche grazie la collaborazione fornita da tutte le vittime delle aggressioni.