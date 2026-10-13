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13 ottobre 2026
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Accoltellamenti a Terni, la nota della prefettura

Indagini sugli accoltellamenti nel fine settimana a Terni. La nota della Prefettura. Il procuratore: indagini ancora in corso

Accoltellamenti a Terni, la nota della prefettura

Sarebbe stato individuato il presunto autore di due accoltellamenti avvenuti nel fine settimana a Terni e con lui anche il suo complice. Sabato la prima lite sanguinosa, a cui domenica mattina era seguito un regolamento di conti, con un giovane pakistano colpito con dei fendenti a un fianco in pieno giorno, nei pressi della Passeggiata.

Ad intervenire martedì mattina è il prefetto di Terni, la dottoressa Antonietta Orlando. Che in una nota “esprime il proprio apprezzamento e le più vive congratulazioni al questore Carmine Mosca per la brillante operazione che ha consentito di arrestare il presunto autore dei due episodi di accoltellamento verificatisi nel centro cittadino, rispettivamente nelle prime ore e nella tarda mattinata di domenica, unitamente al suo complice”.

L’operazione - viene sottolineato in una nota - conferma la presenza costante delle Forze dell’ordine sul territorio e la loro capacità di intervenire con tempestività ed efficacia per contrastare gli episodi di violenza e garantire la sicurezza della collettività.

Desidero esprimere il mio personale ringraziamento - ha dichiarato la prefetta - agli operatori della Polizia di Stato per la professionalità e la prontezza ancora una volta dimostrate, che testimoniano l’impegno e l’attenzione delle istituzioni alla sicurezza dei cittadini. Il risultato conseguito conferma il valore del presidio del territorio e dell’azione quotidiana delle Forze di polizia, fondamentali per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità. La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica resta una priorità, affinché la comunità possa vivere in un contesto di serenità e fiducia nelle istituzioni”.

Tuttavia nella tarda mattinata, la Procura di Terni ha reso noto che al momento non è stato eseguito alcun arresto dalla polizia giudiziaria. “Allo stato - specifica il procuratore Antonio Laronga - le indagini preliminari per l’individuazione dei presunti autori, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, sono ancora in corso”.

(ultimo aggiornamento alle ore 13)

Tag

Terni

Parole chiave

accoltellamenti Terni arresto prefetto operazione polizia

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