L’accordo sottoscritto tra l’Aran e tutte le sigle sindacali sul nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2025-2027, riguarderà circa 2mila medici e 250 dirigenti non medici del Sistema sanitario nazionale in Umbria.

Compenso economico

Dal 2026 aumento del tabellare di 240 euro lordi al mese per 13 mensilità, a cui sommare gli incrementi dell’indennità di specificità e, dal 2027, quelli delle posizioni. Arretrati oltre i 6 mila euro per medici e veterinari. L’aumento retributivo medio a regime raggiunge i 560 euro mensili per tredici mensilità, di cui 393 euro derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 euro dalle ulteriori risorse stanziate per legge.

Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime sale dunque a 53.125,77 euro. Gli aumenti comprendono l’anticipazione già corrisposta sulla base della legislazione vigente.

A crescere è anche l’indennità di specificità. Dal 1° gennaio 2026 quella medico-veterinaria viene rideterminata in 11.653,30 euro annui lordi, mentre per i dirigenti sanitari l’indennità di specificità sanitaria sale a 2.556,60 euro annui. Per i medici e veterinari ex II livello prevista una specificità pari a 15.389,72 euro nel 2026 e a 16.058,72 euro dal 2027. Dal 2027 aumenta inoltre a 11.826 euro annui l’indennità per l’incarico di direzione di struttura complessa.

La documentazione economica di accompagnamento quantifica gli arretrati maturati al 31 dicembre 2026, al netto dell’Ivc, in 6.118,50 euro lordi pro capite per medici e veterinari e in 4.873,74 euro per dirigenti sanitari e professioni sanitarie. La stessa documentazione stima, considerando anche l’incremento delle posizioni, un aumento medio complessivo nell’ordine dei 500 euro lordi mensili.

Dal 2027 salgono anche le retribuzioni di posizione. La parte fissa arriva a 23.226 euro annui per i direttori di struttura complessa dell’area chirurgica, a 21.937 euro per l’area medica, la dirigenza sanitaria e quella delle professioni sanitarie e a 20.646 euro per territorio e dirigenza veterinaria. Per le strutture semplici a valenza dipartimentale e per gli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale il valore è fissato a 16.130 euro, mentre per le strutture semplici e l’altissima professionalità articolazione interna di struttura complessa è di 14.194 euro. L’alta specializzazione sale a 9.000 euro.

Orario di lavoro

Restano le 38 ore settimanali, di cui quattro destinate ad attività non assistenziali, formazione, aggiornamento, Ecm, didattica e ricerca. Di queste quattro ore l’azienda può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti a settimana, fino a un massimo di 26 ore l’anno, prioritariamente per la riduzione delle liste d’attesa o per altri obiettivi assistenziali e di prevenzione

Le ore oltre le 38 settimanali non possono essere programmate e devono risultare dai sistemi di rilevazione aziendali. Devono essere recuperate, anche a giornate intere, già nell’anno in cui vengono maturate. Dal 2027, la quota eventualmente non recuperata per esigenze organizzative può essere considerata utile al raggiungimento degli obiettivi entro un limite definito dal contratto; le ulteriori ore devono invece essere recuperate nei primi sei mesi dell’anno successivo e, qualora ciò non sia possibile per esigenze organizzative, comunque nei sei mesi successivi.

Sale inoltre a 2,40 euro lordi l’ora l’indennità di pronta disponibilità, ulteriormente elevabile nella contrattazione integrativa. In caso di chiamata in servizio, resta la tutela delle undici ore di riposo: il periodo non fruito deve essere recuperato immediatamente dopo il servizio oppure, in circostanze eccezionali, nei tre giorni successivi.

Ferie

Durante il periodo di riposo, oltre alla normale retribuzione, viene introdotta una specifica “indennità ferie” commisurata al 50% delle indennità per lavoro notturno, festivo, guardie e Pronto soccorso percepite nell’anno precedente, secondo il meccanismo di calcolo indicato dal contratto.

Viene riaffermato il diritto al riposo compensativo: il lavoro prestato in una festività infrasettimanale dà diritto a un equivalente recupero per le ore lavorate.

Carriera

A tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale, anche per i neoassunti: l’incarico decorre dalla data di assunzione in servizio, senza attendere il superamento del periodo di prova. Per chi ha meno di 5 anni di anzianità resta l’incarico professionale iniziale; dopo i cinque anni, in presenza di valutazione positiva, si apre l’accesso alle altre tipologie di incarico previste dal contratto.

Aggressioni

Rafforzate le tutele contro le aggressioni, i permessi straordinari per i dirigenti affetti da gravi patologie. Le aziende sono chiamate a garantire la sicurezza del dirigente e, in caso di violenza da parte di terzi, ad assumere gli oneri della tutela legale per tutti i gradi di giudizio. Accanto alla protezione giudiziaria arriva il supporto psicologico aziendale e, quando richiesto dallo specialista, la possibilità per il professionista aggredito di utilizzare ferie e riposi solidali per un periodo massimo di 30 giorni.

Intelligenza artificiale

Introdotta anche una prima regolamentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le aziende dovranno assicurare percorsi formativi sull’intelligenza artificiale, compresi i rischi legati a privacy e cybersicurezza, e preparare i dirigenti a comprenderne limiti, potenzialità e implicazioni etiche. La formazione dovrà riguardare anche la prevenzione delle aggressioni, il rischio clinico e la sicurezza delle cure.