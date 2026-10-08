Delle 907 nuove assunzioni nel comparto della sanità previste dalla Regione Umbria nel 2026 ne sono state al momento completate 432. Mentre ne sono previste altre in tempi brevi attraverso i concorsi per 124 infermieri e 110 operatori sociosanitari che sono in fase avanzata. Ma, insomma, gli obiettivi della Giunta guidata da Stefania Proietti indicati alle due aziende ospedaliere e alle due aziende sanitarie non riusciranno ad essere raggiunti. Mentre non è chiaro al momento quante delle 376 stabilizzazioni previste nel corso di questo anno siano state completate.

A fornire alcuni numeri in merito alle assunzioni è stata giovedì mattina in Assemblea legislativa regionale la stessa Proietti, rispondendo a una interrogazione della consigliera Eleonora Pace (FdI). Innescando l’ennesimo scontro politico sul tema della sanità. Il tutto mentre dalla Giunta regionale, attraverso un comunicato stampa, veniva reso noto di aver dato il via libera per l’assunzione di 17 tra primari e direttori di ospedali e distretti sanitari territoriali, alcuni dei quali finora in standby in attesa del nuovo Piano sociosanitario regionale. E, a proposito di quest’ultimo, qualcuno ha visto un tempismo sospetto sull’ok ad alcuni primariati nelle stesse ore in cui il Partito democratico regionale discuteva in assemblea la sua posizione sul Psr che a breve dovrebbe essere preadottato dalla Giunta. Anche se nei contratti sarà appunto prevista la possibilità di variazioni a seguito dell’approvazione del Piano sanitario regionale.

Non si riesce ad assumere quanti si prevede

Tornando ai numeri delle assunzioni, nel suo intervento per presentare l’atto ispettivo in cui chiedeva lo stato attuale delle assunzioni in sanità nel 2026, la consigliera Pace ha ricordato che “i dati consuntivi relativi al piano di reclutamento del personale sanitario e sociosanitario per l’anno 2025 evidenziano una grave ed evidenziabile criticità: al 31 dicembre 2025, il piano assunzionale previsto è stato attuato solo per circa il 50% dei target programmati. Tale parziale attuazione rischia di vanificare gli sforzi organizzativi volti al rafforzamento dei presidi sanitari regionali, lasciando scoperti ruoli chiave nei reparti d’emergenza-urgenza, nelle aree della medicina d'accettazione e nei servizi territoriali di prossimità”.

Prima di entrare nel merito, la presidente Stefania Proietti ha evidenziato che “i dati nazionali del 2025 ci dicono che le dimissioni volontarie sono cresciute del 150% in 12 mesi ed hanno superato i pensionamenti. Ogni 100 medici assunti 43 si sono dimessi e 77 sono complessivamente usciti dal sistema sanitario nazionale. In Umbria si registrano 14,2 unità ogni mille abitanti, dato superiore alla media nazionale di 12,1 su mille. I medici dipendenti sono in media 2,33 ogni mille abitanti e gli infermieri 5,86 per mille abitanti: tutti dati superiori alla media nazionale”.

Quindi la situazione umbra: “Abbiamo messo in campo - ha detto la governatrice - tutte le azioni possibili per rispondere alle esigenze di Asl e ospedali. Tra questi il Piano del fabbisogno. Ci sono stati i concorsi per infermieri e per operatori socio sanitari. È il Piano del fabbisogno triennale che fa riferimento a 1.250 assunzioni. Di queste 907 nel 2026. Al 30 settembre di quest’anno sono state assunte 432 unità: 122 medici, 173 infermieri, 3 ostetriche, 62 figure tecniche, 35 figure amministrative, 37 altro personale del comparto. A questi si aggiungono parte dei 110 Oss e dei 124 infermieri i cui concorsi sono in fasi diverse ma avanzate. A fine anno saprò dire quante delle 907 assunzioni sono state effettuate. Gli strumenti che utilizziamo sono i concorsi unificati, la sinergia con l’Università, l’ascolto e il benessere organizzativo con la tutela della sicurezza degli operatori sanitari. Puntiamo ad assumere tutte le figure previste nel Piano del fabbisogno”.

Eleonora Pace ha replicato: “Non sono soddisfatta della risposta. Il riferimento ai dati nazionali non risolve la situazione. Il trend sembra lo stesso del 2025, con la metà delle assunzioni non effettuate. Nel 2026, a circa 70 giorni dalla fine dell’anno, solo la metà delle assunzioni sono state fatte. Lei ha dichiarato, in più occasioni, che 1250 unità di personale sarebbero state assunte nel 2026 e non nel triennio, creando grande confusione. Continueremo a monitorare le assunzioni in sanità”.

I concorsi per dirigenti medici

Sempre nel corso della mattinata di giovedì, è stato annunciato dalla Regione lo sblocco dell’assunzione per 17 dirigenti medici.

“La Giunta regionale, su proposta della presidente Stefania Proietti, - si legge in una nota di Palazzo Donini - ha dato il via libera alle autorizzazioni necessarie per il conferimento degli incarichi di direzione nelle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, con l’obiettivo di coprire le sedi vacanti e programmare in anticipo la successione per i posti di direzione prossimi al pensionamento.

Nel territorio dell’azienda Usl Umbria 1 il provvedimento riguarda dieci strutture complessive. Scattano subito le autorizzazioni per le direzioni di Otorinolaringoiatria aziendale, Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Gubbio e Gualdo Tadino, Psichiatria e Riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare, insieme alle direzioni dei quattro distretti sanitari del Perugino, dell’Assisano, della Media Valle del Tevere e dell’Alto Tevere. Per l’area dell’Alto Tevere la Giunta ha programmato anche la successione alla Direzione medica ospedaliera e ha concesso il via libera preventivo per selezionare i futuri responsabili del Pronto Soccorso dell’Alto Tevere e della Chirurgia generale dell’ospedale di Città di Castello, in vista del pensionamento degli attuali titolari a fine anno.

Per il territorio dell’azienda Usl Umbria 2 l’atto autorizza l’avvio delle procedure per l’assegnazione dei vertici di tre reparti ospedalieri strategici: la Medicina generale dell’ospedale di Foligno, l’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Orvieto e l’Ostetricia e Ginecologia Foligno-Spoleto. Lo stesso provvedimento programma poi le coperture, con decorrenza dal 2027, per i direttori dei quattro distretti sanitari territoriali di Terni, Foligno, Spoleto e Orvieto”.

“Garantire una guida stabile ai reparti ospedalieri e ai presidi del territorio significa dare risposte immediate e concrete ai bisogni di salute delle persone - le parole della presidente della Regione Stefania Proietti -. Con questi provvedimenti sblocchiamo ruoli chiave e programmiamo con anticipo i ricambi generazionali dei medici vicini alla pensione. L’obiettivo è garantire la piena continuità dell’assistenza e dell’organizzazione dei servizi, offrendo certezze al lavoro degli operatori sanitari e assicurando ai cittadini presidi sempre efficienti, dal pronto soccorso ai distretti vicini a casa”.

Tutte le nomine autorizzate sono interamente coperte dai bilanci aziendali e dai piani del fabbisogno di personale già approvati, nel rispetto dei limiti di spesa. Nei provvedimenti di conferimento e nei relativi contratti individuali verrà inserita una specifica clausola di salvaguardia, per fare salvi gli eventuali riassetti organizzativi che deriveranno dall’approvazione del nuovo Piano socio sanitario regionale.