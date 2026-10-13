Eugubino-Gualdese invecchia più dell’Italia, quasi un residente su tre è over 65

Un territorio in forte transizione demografica, dove il calo complessivo dei residenti si intreccia a un progressivo allungamento della vita. È la fotografia emersa dalla presentazione del IX° Censimento degli over 65 residenti negli 8 Comuni dell’Eugubino-Gualdese (Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo), promosso dal Circolo Acli “Ora et Labora” e presentato nei locali delle Acli di Osteria del Gatto a Fossato di Vico.

Il confronto con Umbria e Italia

I numeri descrivono una realtà con un'incidenza di popolazione anziana decisamente superiore alla media nazionale e regionale. Su un totale di 60.426 abitanti nell'area, gli over 65 sono ben 17.887, pari al 29,6% del totale. Un valore che stacca in modo netto la media italiana (25,1%, pari a circa 14,6 milioni di persone) e supera anche quella dell'Umbria (27,3%).

Dal 2017 – anno d'inizio delle rilevazioni storiche Acli – ad oggi, la popolazione complessiva della fascia appenninica è diminuita di 3.179 persone (-5,2%), mentre gli over 65 sono aumentati di 1.129 unità (+6,3%), dimostrando come la componente anziana sia l'unica in costante espansione.

La mappa dei Comuni e il record di Costacciaro

La distribuzione geografica dell'invecchiamento vede in testa i Comuni della fascia nord:

Costacciaro registra la percentuale più alta con il 35,8% di over 65, seguito da Scheggia e Pascelupo (33,7%) e Sigillo (32,8%) .

I Comuni relativamente più "giovani" rimangono Gubbio (28,5%) e Fossato di Vico (28,8%).

Fasce d'età, longevità femminile e tenuta della famiglia

All'interno della popolazione over 65:

La fascia degli "Anziani" (75-89 anni) è la più numerosa, superando di circa 4 punti percentuali quella dei "Giovani anziani" (65-74 anni).

I "Grandi anziani" (over 90) raggiungono l' 8,01% , a conferma di un'aspettativa di vita elevata.

Si consolida la maggiore longevità del genere femminile: nella fascia dei centenari e grandi anziani, le donne doppiano o triplicano numericamente gli uomini in tutti i Comuni.

Infine, il censimento evidenzia un dato sociale rilevante: gli ospiti nelle residenze protette e RSA risultano numericamente bassi rispetto al totale degli over 65. Un indicatore che segnala sia una sostanziale autonomia di gran parte degli anziani, sia una solida tenuta della rete familiare e intergenerazionale nel territorio.