Una notte di follia a Terni, dove nella notte tra sabato e domenica si sono accese varie risse a colpi di machete, cinte e bastoni. La notte di violenza ha visto impiegati diversi equipaggi di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e un ambulanza del 118 che ha soccorso un giovane di 16 anni ferito a una mano con un machete. L’ipotesi della notte di follia appena trascorsa è quella che si sia scatenata una lotta tra bande rivali per il controllo delle zone di spaccio, ma saranno le indagini di Polizia e Carabinieri a chiarire cosa sia effettivamente successo.

Rissa ai ‘gradoni’ di Largo Micheli, primo round

La prima rissa si è accesa in zona largo Micheli, quella dei ‘gradoni’, molto frequentata soprattutto da giovanissimi. Per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due gruppi di cittadini di stranieri si sarebbe affrontata a colpi di cinta e bastoni; all’arrivo delle forze dell’ordine, allertate da alcuni passanti, i protagonisti della rissa si sono dileguati per le vie del centro, dove, dopo poco tempo si è riaccesa la violenza.

Piazza San Giovanni Decollato, secondo round

Poco dopo la mezzanotte, invece, è arrivata al numero di emergenza una chiamata da parte di un esercente della zona che, spaventato, ha riferito che due giovani erano entrati per chiedere una ricarica telefonica che il commerciante non aveva possibilità di effettuare. Al diniego i due avrebbero mostrato una pistola sotto la maglietta per poi allontanarsi. Gli agenti della Polizia di Stato si sono portati sul posto per indagare su quanto accaduto.

Parco Ciaurro, terzo round

Qualche minuto dopo uno dei cittadini stranieri è stato rintracciato (un cittadino colombiano di 26 anni e già noto alle forze dell’ordine), ma al momento della perquisizione non avrebbe avuto armi nella sua disponibilità; avrebbe riferito di essere stato aggredito e inseguito da alcuni individui, armati di machete, presumibilmente gli stessi che avevano iniziato il primo confronto ai ‘gradoni’ di largo Micheli.

Giovane ferito

Continuando le ricerche, le forze dell’ordine avrebbero rintracciato anche il 16enne amico del cittadino colombiano, nei pressi de “La Passeggiata”. Il giovane aveva una ferita da arma da taglio alla mano ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Secondo quanto ricostruito in un primo momento, il colpo sarebbe stato inferto nel parco Ciaurro da dove poi il giovane, che perdeva copiosamente sangue, avrebbe chiesto aiuto portandosi a largo Giannelli. Qui alcuni ragazzi lo avrebbero aiutato chiamando i soccorsi.

Cittadini esasperati

Sui social, intanto, si è scatenato il dibattito sul tema sicurezza con alcuni commenti che evidenziano una situazione che sembra stia sfuggendo di mano. “Io vivo qua a Terni da 10 anni è mi dispiace tanto vedere i stranieri come me comportando in certi modi, non giudico a nessuno perché non so i loro situazioni, però non è giusto per niente. Ai cari ternani, ve lo giuro che non siamo tutti delinquenti, ci sono tanti onesti che non farà mai una roba del genere” - commenta un cittadino straniero. “Ma bastaaaaa non è possibile che una città che neanche 10 anni fa era dimenticata da Dio, oggi è un continuo Far West. Di giorno gentaccia che ruba nei negozi e che viene rimessa in giro come se nulla fosse. La notte devi stare attenta anche ad andare in giro perché ti può succedere qualsiasi cosa. Lavoro al centro dal 2005, la sera tornavo a casa tranquilla, ora no. Anni fa uscivo in centro anche da sola. Ora non più” - è invece il commento di una donna. Sono solo due delle tante voci allarmate che sono intervenute dopo l’ennesimo episodio di violenza in città.