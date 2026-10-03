Controlli Media Valle del Tevere, 6 denunce, patenti ritirate e droga sequestrata

Un'ampia operazione di prevenzione e controllo straordinario del territorio è stata condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri di Todi, impegnati in un servizio ad alto impatto durante la fascia serale nei comuni di Marsciano, Deruta, Collazzone e Gualdo Cattaneo. L'iniziativa, volta a contrastare l'illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza sulle arterie stradali della Media Valle del Tevere, ha visto l'impiego capillare di diverse pattuglie.

Nel corso delle attività, i militari dell'Arma hanno passato al setaccio le principali vie di comunicazione e i luoghi di maggior aggregazione, controllando complessivamente 92 veicoli e identificando 110 persone.

Denunce e sequestri sulla strada

Il bilancio dell'operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di 6 persone:

Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per tutti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, mentre per uno di loro – risultato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – i militari hanno applicato anche il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Due conducenti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Anche in questo caso le patenti sono state ritirate e un mezzo è stato posto sotto sequestro.

Una persona è stata denunciata per falsità materiale commessa da privato: fermata per un controllo, è stata sorpresa in possesso di una Carta d'Identità Elettronica a cui era stato volontariamente asportato il microchip. Il documento è stato sottoposto a sequestro.

Segnalazioni per droga e sanzioni al Codice della Strada

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Perugia 5 persone per detenzione per uso personale, recuperando e sequestrando complessivamente 1 grammo di cocaina e 18 grammi di hashish.

Nel corso dei posti di blocco sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 2.500 euro di sanzioni pecuniarie. Dal Comando di Todi confermano che analoghi servizi di controllo straordinario proseguiranno con regolarità anche nelle prossime settimane su tutto il territorio di competenza.