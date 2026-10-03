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3 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Lite tra donne poi la rissa a colpi di bottiglie e sedie, 10 denunciati

La violenta rissa ad Attigliano risale al 12 luglio, dopo le indagini tre donne e 7 uomini denunciati dai carabinieri

Lite tra donne poi la rissa a colpi di bottiglie e sedie, 10 denunciati

Una discussione verbale scoppiata per futili motivi tra tre donne, degenerata nel giro di pochi istanti in una violenta scazzottata di gruppo tra sedie volanti e bottiglie spaccate in mezzo alla strada.

A conclusione di una complessa e meticolosa attività d'indagine condotta d'iniziativa, i carabinieri di Giove hanno deferito in stato di libertà 10 persone (tre donne e 7 uomini, di cui 6 di nazionalità straniera), ritenute responsabili di aver preso parte alla furibonda rissa esplosa la sera dello scorso 12 luglio all'esterno di un bar del centro cittadino ad Attigliano.

L'allarme era scattato a seguito di diverse chiamate giunte al 112, che segnalavano una violenta colluttazione in atto all'esterno dell'esercizio pubblico. All'arrivo delle gazzelle sul posto, i militari avevano identificato quattro persone – tra cui una in evidente stato di ebbrezza alcolica –, riscontrando sull'asfalto una distesa di cocci di vetro e arredi del locale rovesciati e danneggiati. Nessuno dei partecipanti ha fortunatamente riportato lesioni gravi.

I successivi accertamenti, guidati dalle testimonianze dei presenti e dall'analisi fotogramma per fotogramma delle telecamere della videosorveglianza comunale, hanno permesso di ricostruire con precisione l'esatta dinamica del parapiglia: la lite verbale tra le tre donne ha fatto da innesco al brutale intervento di sette uomini presenti all'esterno del bar, che si sono scagliati gli uni contro gli altri a colpi di calci, pugni, bottiglie e sedie usate come armi.

Incrociando i fotogrammi con i dati del territorio, i carabinieri di Giove sono riusciti a dare un volto e un nome a tutti e dieci i responsabili – alcuni dei quali giunti ad Attigliano da altre province vicine –, formalizzando le denunce a piede libero alla Procura di Terni.

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Terni

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lite donne denunciati rissa bottiglie sedie attigliano

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