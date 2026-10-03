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3 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Fiamme in una rimessa agricola, intervento lampo dei Vigili del Fuoco

Il rogo in Strada Val di Serra (Terni). Nessun ferito, ancora ignote le cause

Fiamme in una rimessa agricola, intervento lampo dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (3 ottobre) lungo Strada di Val Serra, alla periferia di Terni, per un incendio improvviso che ha distrutto una rimessa agricola.

L'allarme è scattato poco dopo le 14, quando alla sala operativa del 115 sono giunte diverse segnalazioni per una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. A prendere fuoco è stata una struttura in legno e lamiera di circa 60 metri quadrati, adibita a baracca per il deposito di legname e attrezzature da lavoro.

Sul posto è arrivata tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Terni con un'autopompa e un'autobotte. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per contenere le fiamme, evitando che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante e ad altre strutture adiacenti.

Nel giro di circa un'ora l'incendio è stato completamente domato, permettendo ai caschi rossi di avviare le operazioni di bonifica e la successiva messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sono tuttora in corso le valutazioni per accertare le esatte cause che hanno innescato il rogo.

Tag

Terni

Parole chiave

Vigili del Fuoco rimessa agricola Strada di Val Serra incendio terni

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