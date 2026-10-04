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4 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Volo di 20 metri lungo la ferrata, paura sul Serrasanta

Il 35enne è stato salvato salvato con l'elisoccorso Nibbio sul monte di Gualdo Tadino, intervento di Sasu e vigili del fuoco

Volo di 20 metri lungo la ferrata, paura sul Serrasanta

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri (3 ottobre) lungo i costoni del Monte Serrasanta (Gualdo Tadino). Intorno alle ore 16, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e l’elisoccorso regionale del 118 Nibbio 01 si sono mobilitate d'urgenza per un grave incidente lungo la ferrata del Gheppio.

Un escursionista è precipitato per circa venti metri mentre stava percorrendo il tracciato attrezzato. La caduta, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche, si è fortunatamente arrestata su un piccolo terrazzino roccioso a picco su una parete a strapiombo.

I tecnici del SASU, giunti rapidamente sul posto, hanno raggiunto l'infortunato garantendo immediatamente la messa in sicurezza del sito. Pochi minuti dopo è arrivato l'elicosoccorso. L'equipaggio sanitario – composto da medico, infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino – è stato verricellato direttamente sullo spuntone di roccia dove giaceva il ferito.

Il personale medico ha provveduto alle prime cure sul posto, stabilizzando e immobilizzando l'uomo. A quel punto è scattata una complessa manovra di evacuazione: i soccorritori del SASU, utilizzando tecniche alpinistiche e corde di calata, hanno trasferito la barella lungo la parete rocciosa fino a un punto più libero dalla vegetazione e idoneo per le manovre di volo.

La barella è stata recuperata a bordo dell'elicottero tramite verricello e l'infortunato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia. Alle operazioni di terra e al supporto logistico hanno preso parte anche le squadre dei vigili del fuoco.

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Gualdo Tadino

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ferrata volo serrasanta sasu gualdo tadino escursionista

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