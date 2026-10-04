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4 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Furgone si ribalta a Collestrada, conducente in gravi condizioni

L'incidente autonomo è avvenuto sulla quattro corsie alle 3 del mattino

Furgone si ribalta a Collestrada, conducente in gravi condizioni

Incidente stradale nella notte lungo la quattro corsie in direzione Collestrada (Perugia). Intorno alle ore 3, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un furgone è uscito fuori strada all'altezza dello svincolo di Ticchioni, rimanendo gravemente danneggiato.

L’episodio ha visto coinvolto il solo veicolo, condotto da un uomo. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto da deformare le lamiere dell'abitacolo e intrappolare il conducente all'interno.

Immediato l'allarme alla sala operativa del 115: sul posto è intervenuta d'urgenza la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Perugia. I caschi rossi hanno lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estricare l'uomo dalle lamiere e mettere in sicurezza la vettura e l'area di transito.

Estratto dall'abitacolo in gravi condizioni, il ferito è stato subito preso in carico dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell'uscita di strada e gestire la viabilità lungo il tratto stradale durante le operazioni di soccorso.

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Perugia

Parole chiave

Vigili del Fuoco furgone incidente ferito collestrada

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