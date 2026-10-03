Unicoop Etruria apre un nuovo supermercato Coop a Terni

E’ stato inaugurato giovedì 1° ottobre il nuovo supermercato Coop nell’ex mercato coperto di Terni, al piano terra del centro commerciale appena riqualificato.

Il punto vendita sostituisce il negozio Superconti, oggi parte della cooperativa Unicoop Etruria nata il 1° luglio 2025 dalla fusione di Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno.

L’inaugurazione rientra nel più ampio progetto di rigenerazione "Lampada Urbana", che coinvolge l'intero ex mercato coperto e le aree limitrofe di Piazza del Mercato, con l'obiettivo di trasformare una zona di passaggio in uno spazio vissuto dai cittadini.

Il supermercato Coop si estende su 1.000 metri quadrati e presenta tutti i reparti: ortofrutta, forneria, gastronomia (con preparazione espressa della pasta), macelleria, pescheria, oltre ai casalinghi, i prodotti per la cura della casa e della persona, la dispensa, la cantina, gli alimenti e gli articoli per gli animali.

Particolare attenzione viene riservata ai prodotti e ai vini del territorio così come alla norcineria. Le moderne esigenze di consumo (biologico, vegano, vegetariano, senza glutine, senza lattosio) saranno coperte dall’assortimento e il supermercato – come tutti gli altri supermercati Coop della regione – accetterà i buoni celiachia statali erogati tramite Asl. Nel negozio, dove sono impiegati 32 dipendenti, ci sono 9 casse, di cui 3 tradizionali con cassieri e 6 self-service.

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Accanto all’area vendita troviamo poi il Punto d'Ascolto per tutte le necessità della clientela, lo sportello del Prestito Sociale per le operazioni dei soci prestatori, lo Spazio Soci Coop - riferimento per la base sociale della Cooperativa che a Terni conta 26.000 persone - una zona Wi-Fi con tavoli e sedie per il consumo dei pasti, inoltre sarà mantenuto il servizio di consegna della spesa a domicilio.

Per tutto il mese di ottobre, chi diventerà socio Unicoop Etruria nel nuovo negozio di Terni, riceverà una carta SocioCoop con 2 mila punti già caricati come benvenuto. I punti, utilizzabili in tutti i supermercati di Unicoop Etruria, sono convertibili in sconti, premi del catalogo fidelity o donazioni ai progetti di solidarietà della Cooperativa.

"Questa apertura è un ulteriore tassello per il radicamento della cooperativa sul territorio - ha sottolineato Simonetta Radi, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Etruria - e un investimento importante che consolida il percorso avviato dalla nascita di Unicoop Etruria nel luglio 2025. Il ritorno nel cuore della seconda città umbra rappresenta un nuovo inizio, trattandosi del primo negozio realizzato dalla Cooperativa a poco più di un anno dalla sua costituzione. Al tempo stesso questo supermercato rappresenta un'opportunità di crescita e di valorizzazione del territorio sotto il profilo economico, sostenendo la comunità e le imprese locali, e sotto il profilo sociale promuovendo solidarietà, partecipazione, attività sociali e culturali portate avanti dalla sezione soci Coop.”

“L’impegno della Cooperativa - ha evidenziato il presidente del Consiglio di Gestione di Unicoop Etruria Gianni Tarozzi - è quello di dare un nuovo assetto e rilievo alla propria presenza sui territori, a favore dei soci e clienti. Questa inaugurazione restituisce alla città, oltre a un nuovo punto di vendita, uno spazio funzionale e moderno che intende contribuire alla riqualificazione del centro cittadino non solo da un punto di vista urbanistico, ma anche commerciale in rapporto con le realtà esistenti”.