Non solo l’abbonamento annuale per gli autobus ma anche quello dei treni per gli studenti sarà di 70 euro. E chi lo ha già sottoscritto a tempo pieno (cioè la stragrande maggioranza) sarà rimborsato. La buona notizia arriva dalla Regione Umbria, che sulla misura ha investito 500mila euro. Non tutti però potranno usufruirne: sarà necessario avere l’Isee al di sotto dei 30mila euro.

Abbonamento treni, come fare richiesta

L’abbonamento consente viaggi illimitati fino al 30 giugno 2027 sulla tratta compresa tra la residenza dello studente e l’istituto frequentato. La misura riguarda l’intera rete ferroviaria regionale, comprese le linee della ex Ferrovia centrale umbra e i bus sostitutivi gestiti sempre da Trenitalia.

La richiesta dell’abbonamento ferroviario potrà essere presentata da oggi (2 ottobre) al 31 dicembre 2026 presso le biglietterie Trenitalia di Perugia, Terni, Foligno, Assisi e Orvieto. Per accedere alla misura sarà necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti e presentare la documentazione richiesta, compreso l’Isee in corso di validità.

L’intervento, finanziato con 500 mila euro del programma regionale Umbria Fondo sociale europeo plus 2021-2027, è rivolto alle studentesse e agli studenti residenti in Umbria iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di un Isee ordinario pari o inferiore a 30 mila euro.

Misura sarà retroattiva

“Chi ha già acquistato l’abbonamento scolastico per il treno può accedere alla nuova tariffa agevolata di 70 euro - spiega l’assessore regionale all’istruzione e al welfare Fabio Barcaioli - Il modulo prevede infatti la possibilità di annullare il precedente abbonamento e procedere con l’acquisto del nuovo titolo. Le modalità di rimborso del precedente abbonamento saranno applicate secondo quanto previsto dalla procedura di annullamento definita da Trenitalia”.

“Abbiamo lavorato a lungo per estendere Umbria Vai anche al trasporto ferroviario e oggi arriviamo a un risultato importante per il diritto allo studio - sottolinea Barcaioli - Ringrazio Trenitalia per aver aderito a questo progetto e per aver partecipato a un processo democratico nel quale istituzioni e servizio pubblico hanno costruito insieme una risposta alle esigenze delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. È così che intendiamo governare le politiche pubbliche, ascoltando, discutendo e mettendo le risorse a disposizione di chi ne ha bisogno”.