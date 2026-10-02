Da Montecastrilli al settore aerospaziale statunitense. NplusT, azienda umbra specializzata nei sistemi per il test delle memorie elettroniche, ha consegnato la piattaforma hardware e software NanoCycler a una società americana del comparto. A darne notizia è Confindustria Umbria.

Il sistema sarà utilizzato per analizzare le memorie NAND, un tipo di memoria flash che conserva i dati anche quando il dispositivo è spento. La piattaforma è stata configurata per rispondere ai requisiti dei test di radiazione e delle procedure di qualifica aerospaziale: prove che contribuiscono a valutare l’affidabilità dei componenti destinati a operare in condizioni particolarmente impegnative.

NanoCycler permette di esaminare ogni componente in modo indipendente e raccogliere dati sul suo comportamento nelle diverse condizioni di prova. Le misurazioni riguardano l’invecchiamento, la resistenza ai cicli di utilizzo, la capacità di conservare i dati, i tempi di risposta e il consumo energetico.

La consegna si inserisce in un percorso già avviato dall’impresa nel settore. «Questa consegna – afferma Tamas Kerekes, presidente e CEO di NplusT – rappresenta un’altra importante tappa delle nostre attività per l’industria aerospaziale, iniziate nel 2025 con un progetto sviluppato con ESA, PCB Design e Thales e ora nella sua fase finale. Conferma la rilevanza della nostra tecnologia per supportare i test di radiazione e la qualifica aerospaziale e riflette il crescente riconoscimento internazionale di NanoCycler come piattaforma di riferimento per la caratterizzazione delle memorie NAND».

Fondata nel 2002 da Kerekes, NplusT ha sede legale a Montecastrilli, in provincia di Terni, e laboratori a San Martino in Campo, nel Perugino. L’azienda sviluppa sistemi hardware e software per il test e l’analisi delle memorie non volatili, affiancandoli a strumenti di analisi dei dati e servizi di ingegneria per l’industria dei semiconduttori.

Articolo di Fra.D’A.