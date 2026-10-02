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2 ottobre 2026
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Da Montecastrilli allo spazio: NplusT consegna NanoCycler per i test sulle memorie aerospaziali

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L’azienda umbra, con laboratori a San Martino in Campo, ha fornito la piattaforma a una società USA. Servirà a lavorare con le memorie elettroniche.

Da Montecastrilli allo spazio: NplusT consegna NanoCycler per i test sulle memorie aerospaziali

Immagine generata con AI

Da Montecastrilli al settore aerospaziale statunitense. NplusT, azienda umbra specializzata nei sistemi per il test delle memorie elettroniche, ha consegnato la piattaforma hardware e software NanoCycler a una società americana del comparto. A darne notizia è Confindustria Umbria.

Il sistema sarà utilizzato per analizzare le memorie NAND, un tipo di memoria flash che conserva i dati anche quando il dispositivo è spento. La piattaforma è stata configurata per rispondere ai requisiti dei test di radiazione e delle procedure di qualifica aerospaziale: prove che contribuiscono a valutare l’affidabilità dei componenti destinati a operare in condizioni particolarmente impegnative.

NanoCycler permette di esaminare ogni componente in modo indipendente e raccogliere dati sul suo comportamento nelle diverse condizioni di prova. Le misurazioni riguardano l’invecchiamento, la resistenza ai cicli di utilizzo, la capacità di conservare i dati, i tempi di risposta e il consumo energetico.

La consegna si inserisce in un percorso già avviato dall’impresa nel settore. «Questa consegna – afferma Tamas Kerekes, presidente e CEO di NplusTrappresenta un’altra importante tappa delle nostre attività per l’industria aerospaziale, iniziate nel 2025 con un progetto sviluppato con ESA, PCB Design e Thales e ora nella sua fase finale. Conferma la rilevanza della nostra tecnologia per supportare i test di radiazione e la qualifica aerospaziale e riflette il crescente riconoscimento internazionale di NanoCycler come piattaforma di riferimento per la caratterizzazione delle memorie NAND».

Fondata nel 2002 da Kerekes, NplusT ha sede legale a Montecastrilli, in provincia di Terni, e laboratori a San Martino in Campo, nel Perugino. L’azienda sviluppa sistemi hardware e software per il test e l’analisi delle memorie non volatili, affiancandoli a strumenti di analisi dei dati e servizi di ingegneria per l’industria dei semiconduttori.

Articolo di Fra.D’A.

Tag

Umbria

Parole chiave

NplusT NanoCycler memorie NAND test aerospaziali Montecastrilli Confindustria Umbria radiazione Tamas Kerekes

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