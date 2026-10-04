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4 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Boom Padel, Umbria seconda solo alla Lombardia nel rapporto campi/abitanti

Nella nostra regione + 105% di impianti in 5 anni, Perugia fa da traino con 222 campi rispetto ai 64 di Terni

Boom Padel, Umbria seconda solo alla Lombardia nel rapporto campi/abitanti

C’è un dato che più di ogni altro riflette la passione per il padel in Umbria. Un dato netto che richiama al rapporto tra il numero di campi da padel e gli abitanti nella regione. In questo speciale ranking delineato dal Centro Studi della Federazione Internazionale Padel – in occasione del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, in corso alla Padel Arena Fastweb in questi giorni - l’Umbria, con un campo da padel ogni 3098 abitanti, è seconda in Italia solo alla Lombardia, che può contare su un campo ogni 2810 abitanti.

Il dato è eccellente se si considera che al terzo posto c’è l’Abruzzo (1 ogni 3731) e poi si sale fino a 1 vs 4034 in Sardegna per poi arrivare fino a un campo ogni 6081 abitanti in Toscana. La crescita per numero di campi, racconta poi di una regione che ha più che raddoppiato il numero di campi (+105,8%) in soli 5 anni, passando dai 139 del 2021 ai 286 dell’attuale architettura impiantistica regionale, distribuita in 102 club (contro i 61 del 2021). I campi indoor sono 166 (58%) per una delle percentuali più alte a livello nazionale.

Il salto in avanti più evidente a livello provinciale è senza dubbio quello di Perugia, che fa da traino con 222 campi rispetto ai 64 di Terni: cinque anni fa, nel 2021, il bilancio era rispettivamente di 110 e 29 campi. 

Il trend in netta crescita dell’Umbria rispecchia quello dell’intero paese, con un’impennata particolarmente impressionante. In tutta Italia i campi sono passati dai poco più di 1.800 del 2020 a più di 10.300 a settembre 2026, un incremento del 464,5% che ne fa il secondo paese al mondo per numero di campi, alle spalle della Spagna. I club sono cresciuti del 364,3%, da 828 a 3.844. I giocatori sono passati dai 350.000 del 2020 agli attuali 2,2 milioni, un aumento straordinario del 528,5%. 

A livello mondiale il padel è invece praticato in 175 Paesi, con una base di circa 38 milioni di giocatori. La crescita infrastrutturale segue lo stesso ritmo: si contano circa 85mila campi e oltre 27.000 club, mentre la Federazione Internazionale Padel riunisce 100 federazioni nazionali affiliate. Numeri che certificano come il Padel sia diventato lo sport a più rapida crescita mondiale degli ultimi anni.

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Perugia Terni Umbria

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padel umbria perugia campi impianti rapporto seconda

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