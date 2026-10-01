Da Umbertide a Prime Video, Monica Pannacci protagonista di “Chef Save the Food”

C’è anche l’umbertidese Monica Pannacci, conosciuta sul web per il blog e i canali social “Ricette del cuore”, tra i 12 food creator protagonisti di “I Sapori del Sole – Chef Save the Food”, programma di Terra Orti prodotto da Fenice Film per la distribuzione su Prime Video.

Condotto dalla giornalista enogastronomica Rosaria Sica, il format unisce cucina, intrattenimento e sostenibilità. In ciascuna delle 6 puntate, due creator si confrontano nella preparazione di un menù completo, con l’obiettivo di valorizzare gli ingredienti a disposizione e ridurre al minimo gli sprechi.

Le riprese si sono svolte nella cucina del Ristorante Adelì di Salerno. A valutare le preparazioni è una giuria composta da professionisti della gastronomia, comunicazione e settore agroalimentare. Durante le prove, i concorrenti sono stati affiancati dallo chef resident Stefano De Santis.

La nuova stagione sarà disponibile dal 2 ottobre su Amazon Prime Video. Il progetto promuove il rispetto delle materie prime e un uso consapevole delle risorse, richiamandosi ai valori della Dieta Mediterranea.

Per Pannacci, la partecipazione rappresenta una nuova tappa del percorso iniziato con la condivisione delle proprie ricette sul blog e sui social: dalla cucina di casa a una sfida che mette alla prova creatività e capacità di dare valore al cibo.