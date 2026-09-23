Natural Bodybuilding, trionfo per la tifernate Rebecca Mancini

Un prestigioso traguardo che unisce sport, disciplina E promozione di uno stile di vita sano. Città di Castello festeggia con orgoglio il successo di Rebecca Mancini, tifernate di 23 anni che si è distinta a Roma nella suggestiva cornice del Teatro Italia, in occasione del Grand Prix “Rome Natural Gladiator”, evento di punta del Natural Bodybuilding promosso dalla federazione NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy).

In una competizione d'élite, Rebecca ha conquistato il primo posto nella propria categoria, coronando un percorso di preparazione basato su determinazione, rispetto per il proprio corpo e benessere psicofisico. “Oggi ho vinto io - ha dichiarato la 23enne - Il mio percorso non è stato facile Ho sudato, pianto e riso ma non ho mai smesso di crederci! Nonostante la difficoltà non mi sono mai arresa! Innanzitutto però voglio ringraziare le persone che NON hanno mai creduto in me e oggi voglio dargli la possibilità di ricredersi!”

Dietro la prestazione dell'atleta c'è una squadra di professionisti tifernati che l'ha accompagnata con estrema attenzione: il personal trainer Nicolas Paiardini, che ha curato la preparazione tecnica e motivazionale, e il nutrizionista Alessio Chialli, che ha strutturato un piano alimentare bilanciato per ottenere un tale risultato. “Ringrazio entrambi - ha aggiunto Rebecca - perché, insieme alla mia famiglia, hanno creduto in me da sempre e perché finalmente ho trovato il mio posto sicuro dove potermi riscattare. Senza di loro non avrei mai realizzato il mio sogno”.

A spiegare l'essenza di questo sport è lo stesso preparatore Paiardini: “Il Natural Bodybuilding porta a lavorare su se stessi attraverso allenamento, disciplina e costanza, costruendo una routine sana. Ma la parte più importante è quella che una fotografia non racconta: persone che imparano a credere in se stesse, a ritrovare sicurezza e motivazione. Il risultato in gara ha il suo valore, ma ciò che Rebecca ha costruito lungo il cammino vale molto più di qualsiasi medaglia”.

I complimenti per il traguardo raggiunto sono arrivati anche dall'amministrazione comunale: «A Rebecca e a tutto il suo team vanno le più vive congratulazioni da parte della comunità di Città di Castello», hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti.