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23 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Natural Bodybuilding, trionfo per la tifernate Rebecca Mancini

La 23enne di Città di Castello conquista un primo posto nella sua categoria nel Grand Prix “Rome Natural Gladiator”, svoltosi a Roma

Natural Bodybuilding, trionfo per la tifernate Rebecca Mancini

Un prestigioso traguardo che unisce sport, disciplina E promozione di uno stile di vita sano. Città di Castello festeggia con orgoglio il successo di Rebecca Mancini, tifernate di 23 anni che si è distinta a Roma nella suggestiva cornice del Teatro Italia, in occasione del Grand Prix “Rome Natural Gladiator”, evento di punta del Natural Bodybuilding promosso dalla federazione NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy).

In una competizione d'élite, Rebecca ha conquistato il primo posto nella propria categoria, coronando un percorso di preparazione basato su determinazione, rispetto per il proprio corpo e benessere psicofisico. “Oggi ho vinto io - ha dichiarato la 23enne - Il mio percorso non è stato facile Ho sudato, pianto e riso ma non ho mai smesso di crederci! Nonostante la difficoltà non mi sono mai arresa! Innanzitutto però voglio ringraziare le persone che NON hanno mai creduto in me e oggi voglio dargli la possibilità di ricredersi!”

Dietro la prestazione dell'atleta c'è una squadra di professionisti tifernati che l'ha accompagnata con estrema attenzione: il personal trainer Nicolas Paiardini, che ha curato la preparazione tecnica e motivazionale, e il nutrizionista Alessio Chialli, che ha strutturato un piano alimentare bilanciato per ottenere un tale risultato. “Ringrazio entrambi - ha aggiunto Rebecca - perché, insieme alla mia famiglia, hanno creduto in me da sempre e perché finalmente ho trovato il mio posto sicuro dove potermi riscattare. Senza di loro non avrei mai realizzato il mio sogno”.

A spiegare l'essenza di questo sport è lo stesso preparatore Paiardini: “Il Natural Bodybuilding porta a lavorare su se stessi attraverso allenamento, disciplina e costanza, costruendo una routine sana. Ma la parte più importante è quella che una fotografia non racconta: persone che imparano a credere in se stesse, a ritrovare sicurezza e motivazione. Il risultato in gara ha il suo valore, ma ciò che Rebecca ha costruito lungo il cammino vale molto più di qualsiasi medaglia.

I complimenti per il traguardo raggiunto sono arrivati anche dall'amministrazione comunale: «A Rebecca e a tutto il suo team vanno le più vive congratulazioni da parte della comunità di Città di Castello», hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti.

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Alto Tevere Città di Castello

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Rebecca Mancini Natural Bodybuilding Città di Castello NBFI fitness

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