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28 settembre 2026
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Forza posto di blocco e tenta di speronare la polizia locale, fermato dopo inseguimento

Veicolo individuato grazie ai sistemi di lettura targhe. Tramini: "Grazie alla Polizia Locale e alla Polizia Stradale per professionalità e coraggio"

Forza posto di blocco e tenta di speronare la polizia locale, fermato dopo inseguimento

E’ stato il sistema di “targa system” del Comune di Narni ad individuare un’auto sospetta che si aggirava da qualche giorno nel territorio. Questa mattina la polizia locale ha individuato finalmente il veicolo, intimando l’alt al conducente. Quest’ultimo non si è però fermato, forzando il posto di blocco e scappando lungo la superstrada.

Durante l'inseguimento l'uomo ha tentato più volte di speronare l'auto di servizio della municipale. Gli agenti hanno quindi chiesto l'ausilio della Polizia stradale, che ha contribuito a intercettare e fermare il mezzo. Alla guida c'era un cittadino straniero, risultato privo di patente valida in Italia, di copertura assicurativa e di carta di circolazione. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e al conducente sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Stradale.

“Voglio ringraziare la Polizia Locale di Narni, che ogni giorno lavora per garantire la sicurezza di un territorio vasto e complesso come il nostro” è stato il commento dell'Assessore alla Sicurezza Luca Tramini. “Chi guida senza patente e senza assicurazione, e arriva a forzare un posto di blocco mettendo a rischio la vita degli agenti e degli altri automobilisti, rappresentando un pericolo per tutti i cittadini. Questa operazione dimostra anche l'utilità dei sistemi di lettura targhe su cui l'Amministrazione ha investito e sui quali ho ceduto molto. Anche perché si stanno dimostrando uno strumento efficace per controllare e tuttale tutto il nostro comune. Un ringraziamento sentito va alla Polizia Stradale e alla Comandante, per la collaborazione e la tempestività dell'intervento”.

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Narni Terni

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polizia locale inseguimento lettura targhe superstrada sicurezza

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