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27 settembre 2026
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San Gemini, torna la Giostra dell’Arme: il programma fino all’11 ottobre

Scopri la 53ª Giostra dell'Arme a San Gemini: cortei, spettacoli e sfide medievali fino all'11 ottobre. Non perdere il Palio! Dettagli sul programma.

San Gemini, torna la Giostra dell’Arme: il programma fino all’11 ottobre

San Gemini rivive il Medioevo con la 53ª edizione della Giostra dell’Arme, in programma dal 26 settembre all’11 ottobre 2026. Due settimane di festeggiamenti in onore del patrono Santo Gemine, tra cortei, mostre, spettacoli e piatti della tradizione nelle taverne dei rioni Rocca e Piazza. La manifestazione coinvolge l’intero borgo e culmina nella sfida equestre per la conquista del Palio.

Tra gli appuntamenti principali, sabato 3 ottobre spazio alle ambientazioni medievali dalle 16.30 alle 19, seguite in piazza San Francesco dallo spettacolo d’armi delle 21.15 e da quello di fuoco e danza delle 23. Domenica 4 ottobre, alle 11.30, benedizione dei vessilli nella chiesa di San Francesco; nel pomeriggio nuove rievocazioni e, alle 17, spettacolo d’armi.

Venerdì 9 ottobre, festa del patrono, sono previste la messa pontificale alle 11 e la processione alle 17. Alle 21, in piazza Palazzo Vecchio, la cerimonia di misurazione e assegnazione delle lance; alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico.

Sabato 10 ottobre si terranno le prove ufficiali dei cavalieri alle 15, l’esibizione degli sbandieratori alle 21.30 e il corteo storico alle 22.30.

Il momento più atteso arriverà domenica 11 ottobre al Campo de li Giochi: ingresso dalle 14.30, corteo dei costumanti alle 15.15 ed esibizioni alle 15.30. Alle 16 scatterà la Giostra dell’Arme, con i cavalieri di Rocca e Piazza pronti a contendersi il Palio.

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Terni

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San Gemini Giostra dell'Arme eventi medievali Palio corteo storico spettacoli medievali feste tradizionali turismo in Umbria

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