Dal 5 al 12 settembre 2026 Todi celebra la Festa di Santa Maria della Consolazione con un calendario che intreccia rito, musica e arti visive attorno al Tempio simbolo della città. Promosso da La Consolazione E.T.A.B. e approvato l’8 luglio dal Consiglio di Amministrazione, il programma rinnova una tradizione ultrasecolare e la proietta nel presente, coinvolgendo comunità locale e visitatori. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e potranno essere affiancati da raccolte fondi a favore di realtà benefiche senza fini di lucro.

Il programma liturgico: date e orari

Il cammino di preparazione si apre con il Triduo nei giorni 5, 6 e 7 settembre: ogni pomeriggio alle 17:30 il Santo Rosario e, a seguire alle 18:00, la Santa Messa.

Martedì 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria: Sante Messe alle 8:30, 10:00 e 11:30.

Alle 18:00 la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo diocesano, Mons. Gualtiero Sigismondi, con l’animazione dei canti affidata alla corale cittadina.

Arti e territorio: dal Parco degli Ulivi al Festival di Musica Sacra

Sabato 5 settembre, alle 10:00, il Parco degli Ulivi della Consolazione ospita la presentazione dell’installazione artistica “Amore ogni cosa chiama: San Francesco e Jacopone sui sentieri del Cantico”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Todi Art Out e l’artista Silvia Ranchicchio. L’iniziativa prevede la partecipazione di Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e si inserisce nel clima culturale della quarantesima edizione del Todi Festival, in programma in città dal 27 agosto al 6 settembre.

Particolare rilievo per l’XI Festival di Musica Sacra, con due appuntamenti serali nel Tempio:

Venerdì 11 settembre, ore 21:00: “Concerto di musica dedicato a San Francesco d’Assisi”, nel segno degli 800 anni dalla morte del Santo. Protagonista il Coro Polifonico “Canto Libero” di Allerona, diretto dal M° M. Luisa Manno, con la partecipazione del soprano Lisa Pietrini* e del M° Fabio Afrune . Interverrà inoltre il Coro “La Rondine” , diretto da Mariano Di Gaetano* .

Sabato 12 settembre, ore 21:00: la Cappella Musicale del Duomo di Novara eseguirà i Responsori del Mercoledì Santo di Saverio Mercadante (1795-1870), per tre viole, due violoncelli, contrabbasso, soli, coro e basso continuo, in prima esecuzione mondiale.

8 settembre: tradizione popolare e comunità

La giornata clou mantiene il carattere popolare che da generazioni accompagna la ricorrenza della Consolazione. Accanto alle celebrazioni liturgiche sono previsti:

L’esibizione del Complesso Bandistico “Pasquale Del Bianco” di Pantalla.

L’animazione per bambini curata da EP Eventi di Eleonora Presciuttini .

La tradizionale lotteria di beneficenza del Gruppo Volontario Vincenziano di Todi.

A conclusione, nel rispetto di una consuetudine particolarmente cara ai tuderti, il cielo sopra la Consolazione sarà illuminato dal grande spettacolo pirotecnico.

Concorsi e nuovi sguardi sul Tempio

Il legame con fotografia e poesia si rinnova attraverso il XIV Concorso Fotografico “Polvere di Stelle sulla Consolazione” e il XII Premio di Poesia “Todi, La Città che Amo”, in collaborazione con Suoni dal Legno e con il Maestro Prof. Emiliano Leonardi. Due percorsi che valorizzano l’immagine del Tempio e invitano la comunità a guardarlo con occhi contemporanei.

Uno sguardo oltre la festa: identità, partecipazione, sviluppo

Il calendario 2026 consolida l’intreccio tra fede, cultura e socialità che caratterizza Todi, valorizzando il Tempio della Consolazione come luogo vivo di incontro. La sinergia con il Todi Festival, il focus su San Francesco d’Assisi e l’apertura ai linguaggi artistici indicano una direzione chiara: promuovere partecipazione intergenerazionale, sostenere filiere culturali locali e rafforzare l’attrattività del territorio. Un modello che unisce cura della memoria e visione, con ricadute concrete sulla vita cittadina e sull’accoglienza turistica di qualità.

Fonte imagine - Comune di Todi