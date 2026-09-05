Domenica 13 settembre 2026 Deruta ospita la prima edizione del Trofeo Deruta Dog Show, esposizione cinofila organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Perugia nell’ambito della Festa del Cacciatore di Deruta. Il cuore della manifestazione sarà la cornice del Santuario della Madonna dei Bagni, luogo identitario per la comunità locale.

La giornata nasce per creare un momento di incontro tra appassionati, famiglie e professionisti della cinofilia, mettendo al centro il rapporto tra persona e cane e il legame storico con la tradizione venatoria del territorio.

Programma e cornice

L’esposizione di bellezza è aperta a tutte le razze e si svolgerà nell’arco dell’intera giornata. Il programma della giornata prevede:

iscrizioni dalle ore 8.00

dalle ore 8.00 avvio dei giudizi alle ore 10.00

alle ore 10.00 best in show alle ore 15.30

alle ore 15.30 benedizione dei cani durante l’esposizione nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna dei Bagni

Il contesto del Santuario aggiunge un elemento identitario alla manifestazione, che si integra con la Festa del Cacciatore valorizzando la dimensione comunitaria e culturale di Deruta.

Apertura e inclusione

Il 1° Trofeo Deruta Dog Show nasce con un’impostazione ampia e accessibile, ponendo attenzione sia agli aspetti morfologici sia al rapporto con l’ausiliare. L’esposizione sarà:

aperta a tutte le razze , con o senza certificato

, con o senza certificato accessibile anche a cani non di razza

attenta al coinvolgimento di giovani presentatori

Un’impostazione che punta a favorire partecipazione, educazione alla responsabilità e un avvicinamento rispettoso al mondo della cinofilia.

Le parole degli organizzatori

«Siamo particolarmente soddisfatti di sostenere questa prima edizione – sottolinea la Federcaccia Provinciale di Perugia – perché crediamo fortemente nelle iniziative capaci di avvicinare il mondo venatorio al territorio e alle comunità locali. La cinofilia rappresenta una componente fondamentale della nostra tradizione: il cane non è semplicemente un ausiliare del cacciatore, ma un compagno con il quale si costruisce un rapporto fatto di cura, rispetto, addestramento e passione. Ci auguriamo che il Trofeo Deruta Dog Show possa diventare un appuntamento stabile e crescere negli anni».

Iscrizioni e categorie

Le quote sono definite per favorire un’ampia partecipazione, con sconti previsti per più iscrizioni:

categorie Giovani e Libera : 15 euro

: 15 euro categoria Cuccioli : 10 euro

: 10 euro scontistica per chi iscriverà più cani

La Federcaccia Provinciale di Perugia invita appassionati, famiglie e cinofili a prendere parte a questa prima edizione, con l’obiettivo di farla crescere nel tempo come punto di riferimento per la cinofilia venatoria locale.

Perché conta per Deruta e l’Umbria

L’iniziativa rafforza un asse strategico per il territorio: tradizione, comunità e formazione. L’apertura a cani non di razza e a giovani presentatori amplia la base partecipativa, incentiva buone pratiche di relazione e addestramento e propone un modello replicabile in altri contesti umbri. La benedizione dei cani, inoltre, radica l’evento nella storia e nei luoghi simbolo della comunità, creando un ponte tra memoria e contemporaneità.

Prospettive

Se la risposta del pubblico sarà positiva, il Trofeo potrà consolidarsi come appuntamento stabile del calendario locale, favorendo la crescita di una rete tra associazioni, famiglie e appassionati. Un percorso che, nel segno della qualità cinofila e della convivialità, può generare ricadute culturali e sociali per Deruta e per l’Umbria, con benefici in termini di partecipazione civica e valorizzazione delle competenze sul campo.