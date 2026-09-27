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27 settembre 2026
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Umbria, turismo 2026: valore e mercati esteri guidano la nuova strategia

In Umbria crescono arrivi e presenze 2026 e il turismo estero genera 196 milioni. La Regione punta su valore, dati e AI con campagne su ChatGPT Ads.

Umbria, turismo 2026: valore e mercati esteri guidano la nuova strategia

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, l’Umbria mette al centro la qualità dell’esperienza e l’impatto economico reale. La Regione orienta la sua politica verso un turismo ad alto valore aggiunto, sostenuto da dati, strumenti digitali e nuove piattaforme intelligenti, con un’attenzione concreta ai territori e alle imprese locali.

Dai flussi al valore: la rotta regionale

La linea indicata dall’assessora regionale al Turismo Simona Meloni è netta: “Il turismo è una delle grandi politiche di sviluppo dell’Umbria. Non possiamo più misurarne il successo soltanto contando quanti turisti arrivano: dobbiamo capire quanto rimangono, dove soggiornano, quali territori attraversano, quali servizi utilizzano e soprattutto quale valore lasciano alla nostra economia. Significa passare da una politica dei flussi a una politica del valore. È su questa trasformazione che vogliamo costruire la prossima fase della strategia turistica regionale”.

I numeri 2026: arrivi, presenze e crescita

Nei primi otto mesi del 2026 l’Umbria registra una dinamica positiva sia negli arrivi sia nelle presenze. Il confronto con gli anni precedenti conferma un trend robusto e costante.

  • Arrivi: 2.102.894, +3,9% sul 2025 e +12% sul 2024

  • Presenze: 5.687.359, +3,1% sul 2025 e +12,6% sul 2024

Il dato invita a leggere l’andamento oltre i volumi: l’obiettivo è trasformare crescita quantitativa in valore diffuso per i territori.

La geografia del valore: mercati e ricettività

Tra gennaio e agosto 2026 il turismo estero ha generato in Umbria un valore stimato di 196.274.492 euro, considerando le sole presenze. La mappa economica dell’incoming evidenzia i mercati più rilevanti per valore generato: Stati Uniti oltre 32 milioni di euro; Germania 21,1 milioni; Paesi Bassi 17,5 milioni; Gran Bretagna 16,2 milioni; Francia 10,1 milioni. Il mercato statunitense contribuisce in modo marcato all’alberghiero medio-alto: circa 5,3 milioni di euro nel segmento 5 stelle e lusso e 9,46 milioni nei 4 stelle. Germania e Paesi Bassi mostrano invece una maggiore affinità con agriturismi, locazioni turistiche e ospitalità diffusa.

Su questa lettura Meloni ribadisce: “Questi numeri ci dicono che non esiste un unico turista internazionale e quindi non può più esistere un’unica promozione internazionale. Un visitatore statunitense, uno tedesco, uno olandese o uno cinese cercano esperienze differenti, utilizzano canali differenti e producono ricadute differenti sul territorio. Le scelte della Regione devono essere capaci di conoscere queste differenze e trasformarle in strategia”.

Per tipologia ricettiva, l’impatto dei visitatori internazionali si distribuisce così:

  • Alberghi 4 stelle: 38,8 milioni di euro

  • Locazioni turistiche: 24,5 milioni di euro

  • Alberghi 3 stelle: 20 milioni di euro

  • 5 stelle e 5 stelle lusso: 16,2 milioni di euro

  • Case e appartamenti vacanze: 15,5 milioni di euro

  • Agriturismi 5 girasoli: 14,8 milioni di euro

Offerta in evoluzione: extralberghiero e locazioni

Al 30 giugno 2026 l’Umbria conta 8.959 strutture e locazioni per 114.050 posti letto. L’extralberghiero raggiunge 8.522 strutture e locazioni, in aumento del 9,1% su base annua. Gli affitti turistici passano da 3.183 a 3.906, pari a un +22,7%. Un’evoluzione che supporta filiere multiple.

Meloni sottolinea: “È la dimostrazione che il turismo può produrre ricchezza diffusa – prosegue Meloni – perché accanto all’albergo sostiene agriturismi, case vacanza, locazioni, ristorazione, commercio, produzioni agroalimentari, artigianato e servizi. Ed è esattamente qui che la nostra idea di turismo incontra quella delle aree interne: portare persone e opportunità anche fuori dalle destinazioni più conosciute significa fare del turismo una vera politica territoriale”.

La sfida delle permanenze: il caso cina

Il mercato cinese segnala margini di miglioramento: 16.823 arrivi e 19.636 presenze, per un valore stimato di circa 3,68 milioni di euro. Il rapporto quasi uno a uno tra arrivi e presenze indica una fruizione ancora di passaggio. La priorità operativa è trasformare il transito in soggiorno, il soggiorno in esperienza e l’esperienza in valore per comunità e imprese.

Promozione data-driven: AI e ChatGPT Ads

La Regione sta sviluppando un modello di promozione su misura fondato sui dati, con creatività, mercati, esperienze e canali differenziati. Accanto all’advertising digitale tradizionale, sono in test nuove soluzioni su ChatGPT Ads e strumenti di intelligenza artificiale conversazionale. Meloni spiega: "Vogliamo essere tra le Regioni che sperimentano per prime i nuovi luoghi nei quali nasce la scelta di viaggio. Oggi una destinazione non viene scoperta soltanto attraverso un manifesto, uno spot o una ricerca tradizionale: sempre più persone utilizzano l’intelligenza artificiale per immaginare un viaggio, confrontare destinazioni, costruire itinerari e scegliere esperienze. È lì che anche l’Umbria deve imparare a essere presente, sperimentando linguaggi e strumenti nuovi e misurandone i risultati”.

Autunno/inverno 2026: campagna e posizionamento

Il percorso di posizionamento guarda a un’Umbria esperienziale e sostenibile, che valorizza paesaggio, cultura, spiritualità, enogastronomia, borghi, cammini e ciclovie. Meloni conclude: “Il nostro obiettivo non è inseguire un turismo indistinto – conclude Meloni – ma costruire un turismo che produca valore senza consumare il territorio. Vogliamo aumentare la permanenza, rafforzare l’incoming internazionale, distribuire maggiormente i flussi durante l’anno e nello spazio e portare opportunità anche nei borghi e nelle aree interne. È questa la forza del nostro posizionamento ed è questo il significato più profondo di “Vivere l’Umbria è vivere davvero”, il claim che abbiamo utilizzato quest’anno e che sarà il filo conduttore anche della nuova campagna autunno/inverno 2026 che presenteremo nei prossimi giorni al TTG di Rimini e che punta a valorizzare le esperienze dell’autunno in Umbria, dal foliage al tartufo, dall’olio EVO alla scoperta dei sapori tipici e delle produzioni di qualità”.

Perché conta per l’Umbria

Il cambio di paradigma ha ricadute concrete per il sistema regionale e apre spazi di innovazione replicabili sul territorio.

  • Valore per impresa e comunità: più spesa qualificata per filiere locali e artigianato.

  • Destagionalizzazione: flussi distribuiti nell’anno a beneficio dei borghi e delle aree interne.

  • Competenze digitali: marketing data-driven e uso responsabile dell’AI per operatori e DMO locali.

  • Sostenibilità: pressione ridotta sui luoghi più noti e maggiore attenzione alla qualità dell’esperienza.

La traiettoria è tracciata: investire su conoscenza dei mercati, personalizzazione e tecnologie per trasformare ogni visita in valore condiviso.

Questo articolo è stato generato con il supporto dell'intelligenza artificiale.

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