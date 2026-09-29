Cultura, 1 milione e 500mila euro per musei, biblioteche e archivi

Più risorse, una programmazione triennale e un forte investimento sulla capacità di musei, biblioteche e archivi di lavorare insieme e rafforzare il proprio rapporto con le comunità: è questa l’impostazione del nuovo bando “Istituti e luoghi della cultura 2026-2028” della Regione Umbria, che mette a disposizione complessivamente 1 milione e 485mila euro nel triennio per sostenere progetti di valorizzazione, accessibilità, fruizione e innovazione degli istituti culturali umbri.

L’avviso supera la logica della progettazione anno per anno e permette a musei, biblioteche e archivi di costruire programmi triennali, garantendo maggiore stabilità, continuità delle attività e capacità di pianificare investimenti, servizi e collaborazioni nel medio periodo.

Una scelta accompagnata da un deciso rafforzamento delle risorse: per i musei si passa dai 227.360 euro assegnati nel 2025 ai 330mila euro annui dal 2026, con un incremento di circa il 45 per cento e una dotazione complessiva di 990.000 euro nel triennio. Per le biblioteche, dai 93.940 euro del 2025 si sale a 135mila euro annui, pari a un aumento del 43,7%, per complessivi 405 mila euro nel triennio. A questi si aggiunge una novità assoluta: una linea dedicata agli archivi storici, finora privi di una specifica dotazione, con 30.000 euro l’anno e 90.000 euro nel triennio.

“Non stiamo semplicemente aumentando le risorse - sottolinea il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori (nella foto) - ma proviamo a cambiare il modo in cui la Regione sostiene i propri istituti culturali. La programmazione triennale consente di uscire dalla precarietà dei finanziamenti annuali e di costruire progetti più solidi, servizi continuativi e relazioni durature con i territori”.

Centrale è anche la valorizzazione delle reti: l’avviso incentiva musei, biblioteche e archivi a costruire progettualità comuni, condividere servizi e competenze e sviluppare sistemi territoriali capaci di superare la frammentazione. Una scelta che riconosce nella cooperazione tra istituti uno degli strumenti principali per accrescere qualità, sostenibilità e capacità di raggiungere nuovi pubblici.

Ampio anche lo spettro delle attività finanziabili: i progetti potranno comprendere didattica e mediazione culturale, attività per scuole, famiglie e persone fragili, accessibilità fisica, cognitiva, sensoriale e digitale, nuovi strumenti di fruizione, podcast, realtà aumentata e virtuale, catalogazione e valorizzazione del patrimonio, ampliamento dei servizi, monitoraggio e ascolto dei pubblici.

L’avviso si inserisce nell’attuazione della nuova legge regionale n. 8 del 18 maggio 2026 in materia di cultura e imprese culturali e creative e traduce in strumenti concreti uno dei suoi principi fondamentali: riconoscere la cultura come bene comune e diritto di cittadinanza e rafforzare gli istituti culturali come parte dell’infrastruttura sociale dell’Umbria. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni solari successivi alla pubblicazione sul BUR.