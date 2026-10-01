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1 ottobre 2026
3 min di lettura
Valentina Onori

Bando Caldaie: 900 mila euro dalla Regione. Quando e come fare domanda

Scopri come ottenere incentivi fino al 90% per sostituire le caldaie in Umbria. Domande online dal 5 ottobre. Risorse disponibili per Conca Ternana e Zo...

Bando Caldaie: 900 mila euro dalla Regione. Quando e come fare domanda

Nuovo Bando Caldaie in Umbria: la Giunta Regionale ne definisce le linee. Il provvedimento mette a disposizione 900 mila euro di risorse del bilancio regionale per quest’anno e altrettante nel 2027 per incentivare la sostituzione dei vecchi impianti alimentati a biomassa con quelli ad alta efficienza e a ridotto impatto ambientale.

L'iniziativa punta a migliorare la qualità dell'aria abbattendo le polveri sottili e gli inquinanti del riscaldamento domestico. Il contributo regionale si integra al Conto Termico 3.0 gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), e permette di coprire fino al 90% della spesa complessiva per gli immobili della Conca Ternana e fino all'80% per quelli ricadenti nella Zona di Valle.

Quando fare domanda e chi

Le domande potranno essere presentate solo online sul portale della Regione Umbria dalle 9:00 del 5 ottobre alle ore 14:00 del 30 novembre 2026. La procedura sarà a sportello, con assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande. Per le domande successive fino a fine anno la Regione provvederà ad emanare un nuovo bando per il 2027. Anno in cui sono già previsti ulteriori 900.000 euro con un nuovo bando.

L'incentivo è riservato ai cittadini che detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto come usufrutto, uso e abitazione, immobili ad uso residenziale nei Comuni della Conca Ternana (Terni e Narni) e della Zona di Valle (Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Assisi, Bastia Umbra, Corciano, Marsciano, Orvieto, Umbertide).

Cosa si finanzia

Si potranno sostituire gli impianti di riscaldamento civili alimentati a biomassa (camini aperti, termocamini, stufe e caldaie a legna o pellet) con classificazione ambientale fino a 4 stelle. I nuovi impianti dovranno essere generatori a biomassa ad alta efficienza di classe 5 stelle o superiore (fino a 35 kW) oppure pompe di calore (fino a 35 kW).

Sono previsti fino a 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore o sistemi ibridi. Fino a 3.500 euro per generatori di calore a biomassa di classe 5 stelle o superiore.

I requisiti

È richiesto un valore ISEE inferiore a 30.000 euro in corso di validità e l’accoglimento della richiesta di contributo "Conto Termico 3.0" rilasciato dal GSE la cui data deve essere compresa tra il 1 gennaio 2026 ed il 30 novembre 2026. La documentazione di bando, la modulistica e il collegamento alla piattaforma telematica per l'invio delle domande saranno reperibili nella sezione Bandi e nell'area tematica Ambiente del portale istituzionale della Regione Umbria.

L'assessore regionale all'ambiente, Thomas De Luca, dichiara: "Interveniamo in maniera puntuale. Abbiamo scelto di focalizzare le nuove risorse regionali esclusivamente nei territori che presentano le maggiori criticità ambientali, ossia la Conca Ternana e le Zone di Valle. A differenza della precedente programmazione, i cui fondi destinati alla Conca Ternana tramite l'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente sono stati distribuiti su tutta la regione”.


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Umbria

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Bando Caldaie Umbria incentivi riscaldamento Conto Termico 3.0 Conca Ternana efficienza energetica qualità dell'aria GSE

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