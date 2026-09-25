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25 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Cipriani

Dalla Valle dei Pittori a Kyoto. Luca Ripamonti alla mostra Dwelling

Scopri l'arte di Luca Ripamonti al Bunpaku di Kyoto. Un ponte tra Italia e Giappone con l'opera "Ti guardo dalla finestra". Dal 1-4 ottobre 2026.

Dalla Valle dei Pittori a Kyoto. Luca Ripamonti alla mostra Dwelling

Dal 1° al 4 ottobre 2026, il prestigioso Bunpaku - Museum of Kyoto ospiterà la mostra internazionale "Dwelling". Tra i protagonisti dell'esposizione spicca la presenza dell'artista italiano Luca Ripamonti selezionato per presentare una delle sue opere più enigmatiche e innovative: “Ti guardo dalla finestra”.

La selezione rappresenta un punto di svolta significativo per le relazioni culturali tra Italia e Giappone. Il Bunpaku, istituzione museale di livello mondiale, ha infatti legato storicamente le susseguitesi esposizioni dedicate all'Italia esclusivamente ai maestri del Rinascimento e del Barocco. La partecipazione di Luca Ripamonti segna quindi un importante riconoscimento per l'arte italiana d'oggi, capace di dialogare con la millenaria sensibilità estetica giapponese all'interno di una cornice così autorevole.

L'opera e la tecnica dell'ancoraggio prospettico

Il dipinto “Ti guardo dalla finestra” scardina la tradizionale percezione del ritratto. L'opera mostra la figura di una ragazza di spalle, intenta a osservare l'esterno attraverso una vetrata. Tuttavia, lo spettatore viene colto di sorpresa: gli occhi della protagonista, riflessi nel vetro della finestra, intercettano e fissano lo sguardo di chi osserva il quadro.

Questo effetto ipnotico è reso possibile grazie alla tecnica dell'"ancoraggio prospettico", ( tecnica nota come  "effetto Gioconda").  Attraverso questa illusione ottica e geometrica, gli occhi riflessi nel vetro sembrano seguire lo spettatore da qualsiasi angolazione si guardi la tela, creando un cortocircuito visivo ed emotivo unico tra l'osservatore e il soggetto dipinto.

Dalle radici storiche alla vetrina internazionale

La selezione al Bunpaku unisce idealmente due territori italiani dalla profonda identità artistica. Luca Ripamonti vive e opera attualmente nel Luinese, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ma affonda le sue radici e la sua formazione nella Valle Vigezzo, la celebre "Valle dei Pittori" piemontese. Questa eredità culturale, legata alla grande tradizione del paesaggio e del ritratto, si evolve oggi in una chiave contemporanea e internazionale che sbarca nel cuore culturale del Giappone.

«Esporre al Bunpaku rappresenta un ponte ideale tra la mia ricerca visiva e la sensibilità estetica giapponese, da sempre attenta ai dettagli sospesi e ai giochi di specchi dell'anima», ha dichiarato l'artista.

Parole chiave

Luca Ripamonti Mostra Dwelling Bunpaku Kyoto arte italiana effetto Gioconda

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