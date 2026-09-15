Due persone, un 40enne e un 20enne, sono state arrestate nella notte dalla Polfer di Foligno e dai Carabinieri del radiomobile folignate, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame lungo le reti ferroviarie della provincia di Perugia.

Durante i controlli, i due sono stati sorpresi in flagranza mentre erano intenti ad asportare alcuni cavi di rame a uso ferroviario; insieme a loro altre due persone, riuscite a fuggire e rimaste ignote.

I due arrestati avevano al seguito anche due autovetture, già segnalate in precedenza in occasione di reati della stessa indole. I veicoli sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.